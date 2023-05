System Shock est GOLD

Partager Facebook

le remake du jeu à la première personne de 1994, vient de passer GOLD. La version PC (Steam, GOG et Epic Game Store) du jeu sortira le 30 mai 2023 à 17H.

Cette édition PC comprendra gratuitement le titre System Shock 2: Enhanced Edition pour tous ceux qui achèteront le jeu les premières semaines suivant sa sortie.

Mélangeant le gameplay culte de l’époque avec des visuels HD, des contrôles retravaillés, une interface revisitée et des sons et musiques remasterisés, System Shock offrira aux joueurs la possibilité d’explorer le tout premier niveau, sans aucune restriction. Parfait pour affronter SHODAN et ses sbires.

Les joueurs devront combiner furtivité, ruse et un arsenal d’armes futuristes afin de partir à la recherche de SHODAN à travers la Citadel. Cette station est encore plus grande et plus terrifiante que jamais, avec de nouveaux pièges, zones, énigmes et secrets à découvrir. Ils devront affronter ou fuir des créatures mutantes hostiles, créées et contrôlées par SHODAN.

System Shock sortira également sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Series S|X.