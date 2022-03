The King of Fighters XV : Omega Rugal débarquera gratuitement le 14 avril

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Rugal, qui jouait le rôle d’un boss excessivement fort dans The King Fighters ’95, est de retour dans KOF XV. Il fut un temps, ce marchand d’armes de la mort dominait le marché noir mondial et affrontait quiconque osait le défier. Grâce au pouvoir d’Orochi, il a retrouvé la vie, jusqu’à ce qu’un groupe de combattants redoutables mette un terme à son règne. Désormais, sous l’influence de Verse, il retourne dans le monde des mortels pour demander vengeance.

Le lancement d’Omega Rugal s’accompagnera du nouveau mode de jeu « BOSS CHALLENGE ». Dans ce mode, les joueurs pourront affronter le terrible Omega Rugal, contrôlé par l’ordinateur, et obtenir des contenus spéciaux comme son armure Ω, un nouveau stage et de la musique.

En additionnant les trois personnages de la Team GAROU, déjà disponibles, Omega Rugal qui fera son entrée le 14 avril et les trois prochaines équipes (constituées chacune de trois combattants) qui sortiront dans l’année, le nombre de personnages DLC s’élève à 13 au total. En ajoutant ce chiffre aux 39 combattants disponibles au lancement, KOF XV mettra en scène 52 personnages.

The King of Fighters XV est sorti le 17 février sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ainsi que sur PC via Steam et l’Epic Games Store. L’Édition Deluxe comprend le premier Team Pass, mais chaque Team Pass et équipe est disponible séparément.