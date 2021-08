The Last Oricru : un nouveau trailer lors de la Gamescom

Prime Matter et GoldKnights sont heureux de dévoiler un nouvel aperçu du gameplay de The Last Oricru. Cet action-RPG sortira en version dématérialisée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series en 2022. Ce jeu solo, également jouable en coopération, offre une expérience où chaque choix sera déterminant pour les joueurs, qui devront maîtriser le système de combat et de compétences du jeu pour pouvoir remporter les duels ou surmonter de nombreux ennemis à la fois.

Dans The Last Oricru, il est possible de jouer en coopération juste après avoir terminé le tutoriel. Un second joueur peut rejoindre l’action à n’importe quel moment, mais également partir quand il le souhaite, sans avoir aucun impact sur la progression de son compagnon. Le système du jeu sélectionne un autre joueur d’un niveau équivalent, pour offrir une expérience de jeu la plus qualitative possible. De plus, cela octroie une toute nouvelle dimension au jeu, avec notamment des réactions spéciales en chaîne à effectuer à deux, de nouveaux chemins, énigmes, mais également des pièges spéciaux pour les boss, qui ne peuvent être activés seul !

Pour célébrer la sortie de ce nouveau trailer, Prime Matter et GoldKnights viennent de lancer la page Steam de The Last Oricru, ici :

À propos de The Last Oricru :

The Last Oricru est un action RPG qui s’articule autour d’un scénario ambitieux, dans lequel les choix des joueurs auront la plus grande importance. Se réveillant dans le monde Sci-Fi/médiéval de Wardenia, les joueurs se retrouveront au centre d’une gigantesque guerre civile dans le but de prendre le contrôle de la planète. Des combats difficiles, des batailles hors norme et une terrible conspiration assombrissent cette terre autrefois si paisible. Choisissez votre propre voie, combattez aux côtés de différentes factions ou trahissez-les, influencez le futur du conflit grâce à vos choix audacieux ! The Last Oricru est fait pour les joueurs solo mais propose également une expérience coop.