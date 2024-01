The Tribe Must Survive : le jeu de survie stratégique et punitif sortira en Early Access sur Steam

Les joueurs peuvent dès à présent se préparer à une aventure immersive puisque le titre sera disponible le 22 février. En combinant la profondeur stratégique de la construction de tribu aux frissons des éléments de survie et de rogue-like, ce jeu prenant place dans une version Lovecraftienne de l’âge de pierre compte bien mettre au défi les joueurs du monde entier.

Dans The Tribe Must Survive, le joueur est transporté dans une version mystique de l’âge de pierre où la survive n’est pas seulement une mise à l’épreuve de ses compétences, mais aussi un voyage vers l’inconnu. Le studio Walking Tree Games GmbH et l’éditeur Starbreeze Entertainment ont conçu avec soin une expérience qui mélange en toute fluidité la stratégie, la survie et l’attrait étrange de l’horreur Lovecraftienne. Le jeu sera lancé en Early Access sur Steam® le 22 février au prix de 19,99 €, et peut être ajouté à la liste de souhaits dès aujourd’hui !