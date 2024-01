Une nouvelle ère de l’IA mobile avec la gamme Samsung Galaxy S24

Partager Facebook

Samsung révèle aujourd’hui les Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ et Galaxy S24, dévoilant de nouvelles expériences mobiles avec Galaxy AI1. La gamme Galaxy S ouvre la voie à une nouvelle ère qui changera à jamais la façon dont les appareils mobiles permettent aux utilisatrices et utilisateurs d’être autonomes – de l’activation d’une communication illimitée avec des traductions intelligentes de textes et d’appels, à l’optimisation d’une liberté créative avec ProVisual Engine de Samsung Galaxy, en passant par une nouvelle norme de recherche qui changera la façon dont les utilisatrices et utilisateurs Galaxy découvrent le monde qui les entoure.

« La gamme Galaxy S24 transforme notre connexion avec le monde et amorce la prochaine décennie d’innovation mobile, explique TM Roh, président et chef de l’activité Mobile eXperience chez Samsung Electronics. Galaxy AI repose sur notre héritage d’innovation et notre compréhension approfondie de la façon dont chacune et chacun utilise son téléphone. Nous sommes ravis de voir comment nos utilisatrices et utilisateurs du monde entier donnent à leur vie quotidienne les moyens d’ouvrir de nouvelles possibilités avec Galaxy AI. »

Faire de chaque expérience quotidienne une aventure

Galaxy AI introduit une intelligence judicieuse visant à améliorer chaque aspect de la vie et en particulier le rôle le plus fondamental du téléphone : la communication. Avec la série Galaxy S24, il n’a jamais été aussi facile de braver les barrières linguistiques. Qu’il s’agisse de discuter avec des étudiants ou des collègues étrangers, d’effectuer une réservation pendant des vacances dans un autre pays, tout est possible avec Live Translate2. Le service offre des traductions vocales et textuelles en temps réel des appels téléphoniques dans l’application autochtone. Aucune application tierce n’est requise et l’IA sur l’appareil maintient les conversations entièrement privées.

Avec Interpreter, les conversations en direct peuvent être instantanément traduites sur un écran partagé afin que les interlocutrices et interlocuteurs se tenant face à face puissent lire une transcription textuelle de ce que chacun dit, même sans données cellulaires ou Wi-Fi.

Pour les messages et autres applications, Chat Assist considère le registre de conversation, ajustant un message poli à un·e collègue ou une phrase courte et accrocheuse pour une légende de réseau social3. L’IA intégrée à Samsung Keyboard peut également traduire en temps réel dans 13 langues des messages, des emails et plus encore4. Durant la conduite, Android Auto5 résume automatiquement les messages entrants et suggère des réponses et des actions pertinentes tel que l’envoi de l’heure d’arrivée, afin de rester connecté tout en restant concentré sur la route.

La fonction Note Assist6 de Samsung Notes facilite l’organisation grâce à des résumés générés par l’IA, la création de modèles qui rationalisent les notes avec des formats prédéfinis et des modèles pour rendre les notes faciles à repérer avec un bref aperçu. Pour les enregistrements vocaux, même lorsqu’il y a plusieurs locuteurs, Transcript Assist7 utilise l’IA et la technologie Speech-to-Text pour transcrire, résumer et même traduire les enregistrements.

La communication n’est pas le seul moyen pour le Galaxy S24 d’intégrer les avantages fondamentaux du téléphone à l’avenir. La recherche en ligne a transformé presque tous les aspects de la vie. Le Galaxy S24 marque une étape importante dans l’histoire de la recherche en tant que premier téléphone à lancer Circle to Search8 avec Google, une approche intuitive et axée sur les gestes. Pour offrir aux utilisatrices et utilisateurs Galaxy un nouvel outil hors du commun, Galaxy s’est tourné vers Google, leader mondial de la recherche, pour imaginer des nouvelles formes de découverte avec des gestes simples. En appuyant longuement sur le bouton « Accueil », il est possible d’entourer, de souligner, de griffonner ou de sélectionner tout ce qui se trouve sur l’écran du Galaxy S24 pour afficher des résultats de recherche utiles et de haute qualité. Si l’on voit un sublime monument en arrière-plan du post d’un ami sur les réseaux sociaux ou un fait surprenant et amusant sur YouTube Shorts, il est alors possible d’en savoir plus en un clin d’œil, sans avoir à quitter l’application.

Libérez votre créativité pour découvrir le monde autrement

ProVisual Engine9 de la gamme Galaxy S24 est une suite complète d’outils optimisés par l’IA qui transforment les capacités de capture d’image et maximisent la liberté de création à chaque étape, de la prise de vue jusqu’au partage sur les réseaux sociaux. Fini les images prises de loin pixellisées et floues. Le système Quad Tele du Galaxy S24 Ultra, avec le nouveau zoom optique 5x, fonctionne avec le capteur 50Mpx pour offrir des performances de qualité optique à des niveaux de zoom allant de 2x, 3x, 5x à 10x10 avec le Adaptive Pixel Sensor. Les images montrent également des résultats cristallins à 100x avec un zoom numérique amélioré.

Avec les capacités de Nightography améliorées, les photos et vidéos prises avec le Space Zoom du Galaxy S24 sont éclatantes dans toutes les conditions, même en zoomant. Captez plus de lumière dans des conditions de faible luminosité avec la taille de pixel plus grande du Galaxy S24 Ultra, désormais de 1,4μm, soit 60% de plus11 que le modèle précédent. Le flou est réduit sur le Galaxy S24 Ultra avec des angles plus larges du stabilisateur optique (OIS) et une compensation améliorée des tremblements de main. Lors de l’enregistrement de vidéos, les objectifs avant et arrière sont équipés d’un bloc ISP dédié à la réduction du bruit d’image. De plus, le Galaxy S24 analyse les informations gyroscopiques pour distinguer le mouvement de l’appareil de celui du sujet, ce qui permet une suppression plus efficace du bruit, comme des vidéos claires dans l’obscurité, même de loin.

En plus de superbes photos, les outils d’édition innovants de Galaxy AI permettent de réaliser des modifications simples, telles que l’effacement, la recomposition et la remasterisation des photos. Pour des optimisations plus faciles et plus efficaces, Edit Suggestion12 utilise Galaxy AI pour suggérer les ajustements parfaitement adaptés à chaque photo. Pour offrir aux utilisatrices et utilisateurs encore plus de liberté et un contrôle créatif, Generative Edit13 peut étoffer des parties de l’arrière-plan d’une image avec une IA générative. Lorsqu’une image est de travers, l’IA remplit les bords. Lorsqu’un objet doit être légèrement déplacé pour être dans la position parfaite, l’IA permet aux utilisatrices et utilisateurs d’ajuster la position du sujet et de générer un arrière-plan parfaitement homogène à son emplacement d’origine. Chaque fois que le Galaxy S24 déploie une IA générative pour amplifier une image, un filigrane apparaîtra sur l’image et dans les métadonnées. Et si une vidéo riche en actions doit être ralentie, le nouveau Instant Slow-Mo peut générer des images supplémentaires en fonction des mouvements pour ralentir en douceur les moments d’actions pour apercevoir plus de détails.

Pour garantir que chaque image éblouisse à chaque étape, le Super HDR affiche des aperçus réalistes avant même d’appuyer sur l’obturateur. Et si immortaliser des souvenirs est une fonctionnalité essentielle du téléphone, les partager avec le monde est tout aussi important. Désormais, les applications sociales tierces tirent le meilleur parti du système de l’appareil photo alimenté par l’IA de Galaxy. Les fonctionnalités de l’appareil photo hors pair de la gamme Galaxy S s’intègrent désormais directement aux applications mobiles, telles qu’Instagram, en HDR pour améliorer le partage sur les réseaux sociaux14. Lorsqu’il est temps de trouver une image dans la Gallery ou sur votre application sociale préférée, les photos sont également affichées en Super HDR pour une gamme plus réaliste de luminosité, de couleurs et de contrastes en analysant les sections mises en évidence des images.

L’expérience Galaxy la plus intelligente jamais conçue, alimentée par Premium Performance

Alors que l’IA prend une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne, la performance doit augmenter pour répondre aux exigences, pour le gaming, enregistrer et éditer vidéos de haute qualité ou passer d’une application à une autre. Quelle que soit la tâche, le Galaxy S24 offre une expérience incroyable grâce aux améliorations apportées à son chipset15, son écran et plus encore. Chaque Galaxy S24 Ultra est équipé de la Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy16. Optimisé spécialement pour les utilisatrices et utilisateurs Galaxy, ce chipset offre une amélioration remarquable du NPU pour un traitement IA incroyablement efficace. Sur les trois modèles Galaxy S24, les fréquences de rafraîchissement adaptatives de 1 à 120Hz améliorent également l’efficacité des performances.

Le gaming sur Galaxy est plus puissant grâce aux améliorations matérielles et logicielles. Le Galaxy S24 Ultra dispose d’un système de contrôle thermique optimal avec une Vapor Chamber17 1,9 fois plus grande, améliorant la température de surface tout en maximisant la puissance de performance durable de l’appareil. Le Ray Tracing permet d’obtenir des visuels plus vrais que nature avec un effet d’ombre et de reflets supérieur. Et grâce à sa collaboration avec des partenaires de jeu leader du secteur, le Galaxy S24 permet aux utilisatrices et utilisateurs de profiter de jeux mobiles mondiaux plus optimisés.

Les visuels sont plus dynamiques et captivants sur l’écran Galaxy le plus lumineux jamais conçu18. Le Galaxy S24 atteint une luminosité maximale de 2 600 nits et offre une meilleure visibilité en extérieur avec Vision Booster.

Sur l’écran, Corning® Gorilla® Armor19 du Galaxy S24 Ultra est optiquement amélioré et présente une grande résistance aux rayures quotidiennes. Réduisant considérablement les reflets jusqu’à 75 % dans un large éventail de conditions d’éclairage, une expérience de visionnage fluide et confortable est enfin garantie.

Sur l’ensemble de la gamme Galaxy S24, les améliorations de design facilitent l’immersion dans n’importe quelle expérience de visionnage. Le cadre plus fin et uniforme permet des tailles d’écran plus grandes sur les écrans de 6,7 pouces du Galaxy S24+ et de 6,2 pouces du Galaxy S24. Le Galaxy S24 Ultra dispose d’un écran plus plat de 6,8 pouces, optimisé aussi bien pour la visualisation que pour la productivité. De plus, le Galaxy S24+ prend désormais en charge le même niveau de QHD+ que celui du Galaxy S24 Ultra.

La sécurité avancée

Sécurisé par Samsung Knox, la plateforme de sécurité multicouche de Samsung Galaxy, le Samsung Galaxy S24 sécurise les informations critiques et protège contre les vulnérabilités grâce à un matériel sécurisé de bout en bout, une détection des menaces en temps réel et une protection collaborative.

L’engagement de longue date de Samsung à offrir aux utilisatrices et utilisateurs le choix et le contrôle de leur appareil se poursuit à l’ère de l’IA. Grâce à des paramètres Advanced Intelligence, les utilisatrices et utilisateurs du Galaxy S24 ont un contrôle total sur la façon dont elles ou ils permettent à leurs données d’améliorer les expériences d’AI, pouvant désactiver le traitement en ligne des données pour les fonctionnalités d’IA.20

La vision de Knox Matrix21 d’un avenir sécurisé, connecté et sans mot de passe est également avancée avec les clés d’accès. Les Passkeys permettent un accès pratique et sécurisé aux sites Web et applications enregistrés des utilisatrices et utilisateurs sur tous leurs appareils de confiance grâce à des identifiants numériques, ce qui renforce la protection contre les attaques de phishing. La protection améliorée des données offre un cryptage de bout en bout lorsque les utilisatrices et utilisateurs sauvegardent, synchronisent ou restaurent leurs données avec Samsung Cloud, offrant ainsi aux utilisatrices et utilisateurs du Galaxy S24 de se connecter à d’autres appareils tout en restant synchronisés et sécurisés. Les données ne pouvant être chiffrées ou décryptées que sur les appareils des utilisatrices et utilisateurs, personne d’autre que ceux-ci ne peuvent les voir, même si un serveur est compromis ou si les détails du compte sont volés. Et si l’accès à un appareil de confiance est perdu, un code de récupération peut aider à prévenir la perte de données. Le Galaxy S24 est également protégé par la vaste liste de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité innovantes de Samsung, notamment Knox Vault, Security & Privacy Dashboard, Auto Blocker, Secure Wi-Fi, Private Share, Maintenance Mode, etc.

La prochaine phase de la politique environnementale de Samsung

Établir une nouvelle catégorie d’expériences mobiles signifie également réinventer la façon dont la technologie Galaxy est conçue et conditionnée pour faire plus avec moins pour les personnes et la planète. Le Galaxy S24 continue d’augmenter la variété des matériaux recyclés dans les appareils Galaxy en utilisant du plastique, du verre et de l’aluminium recyclés pour les composants internes et externes22. Pour la première fois, le Galaxy S24 est doté de composants fabriqués à partir de cobalt et d’éléments en terres rares recyclés23. Dans le Galaxy S24 Ultra, un minimum de 50 % de cobalt recyclé a été utilisé dans la batterie24 et des éléments en terres rares 100 % recyclés ont été incorporés dans les enceintes25.

Le Galaxy S24 est également le premier Galaxy S à être conçu avec de l’acier recyclé et du polyuréthane thermoplastique (TPU). Le Galaxy S24 Ultra est doté d’un minimum de 40 % d’acier recyclé dans les enceintes26 et d’un minimum de 10 % de TPU recyclé pré-consommation dans les touches latérales et de volume. De plus, chaque Galaxy S24 est livré dans une boîte d’emballage en papier 100 % recyclé.

Avec son dernier produit phare, Samsung poursuit son engagement à prolonger le cycle de vie de ses produits, en offrant sept générations de mises à niveau du système d’exploitation et sept années de Security Updates pour aider les utilisatrices et utilisateurs à profiter de manière fiable les performances optimisées de leurs appareils Galaxy encore plus longtemps27. Enfin, le Galaxy S24 est certifié28 UL ECOLOGO® et son empreinte carbone a été mesurée et vérifiée par The Carbon Trust29.

Le Galaxy S24 est une illustration des progrès réalisés par rapport à la feuille de route environnementale de Samsung MX. Samsung reste déterminé à atteindre ses objectifs d’ici la fin de l’année 202530. Fin 2022, Samsung a atteint le premier de ces objectifs en intégrant des matériaux recyclés dans tous ses produits mobiles : des smartphones et tablettes Galaxy aux PC et appareils portables. Aujourd’hui, notre compagnie fixe un nouvel objectif en matière de matériaux recyclés. D’ici 2030, Samsung veut intégrer au moins un matériau recyclé dans chaque module31 de chaque produit mobile.

Technologie de précision et élégance dans chaque détail

Le Galaxy S24 Ultra est le tout premier téléphone Galaxy à être doté d’un cadre en titane32, améliorant ainsi la durabilité et la longévité de l’appareil. Le boîtier considérablement plus fin du Galaxy S24 Ultra offre une meilleure expérience en déplacement grâce à une prise en main plus confortable. Sur les Galaxy S24+ et Galaxy S24, un design épuré à masse unique répond à une norme plus esthétique avec une jointure transparente entre la coque arrière et le cadre latéral de l’appareil.

La gamme Galaxy S24 est disponible dans des tons de couleur inspirés des minéraux de la Terre. Sur le Galaxy S24 Ultra, les couleurs33 sont les suivantes : Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet et Titanium Yellow. Sur les Galaxy S24+ et Galaxy S24, les couleurs sont les suivantes : Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet et Amber Yellow. Les trois modèles seront fournis avec des couleurs supplémentaires disponibles uniquement en ligne. La gamme Galaxy S24 est disponible dès maintenant en Suisse.

Prix et disponibilité