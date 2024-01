Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Bea et Ben ont tout du couple parfait, mais après un premier rendez-vous idéal, un incident refroidit leur attirance réciproque jusqu’à leurs retrouvailles inattendues lors d’un mariage en Australie. Ils font alors ce que n’importe quel adulte mature ferait dans cette situation : prétendre être en couple.

Cette romcom à l’humour parfois trash, doit beaucoup à ses deux comédiens principaux, Glen Powell et Sydney Sweeney (vue « Euphoria » et que l’on retrouvera prochainement dans « Madame Web »). Une comédie aux situations convenues et prévisibles que l’on oublie très vite.

Tout sauf toi

Un film de Will Gluck

Avec Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp

Distributeur : Sony Pictures

Durée : 104 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 24 janvier 2024