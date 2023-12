Trailer de lancement pour la saison 3 de Mortal Kombat 1

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La Saison 3 : The Cryomancer est disponible dès maintenant et offre de nouveaux défis, éléments d’histoire, combats de boss et plus de 150 récompenses, dont des skins de personnage exclusifs : Icy Resolve Sub-Zero, Kitana Edénienne Glacée, Geras Histoire de l’Hiver, Frozen Mage Rain, Johnny Cage Box-Office Friqué et Scorpion Cryoflammes, toutes à gagner dans le mode Invasions et en Kombat League.

De plus, Quan Chi est le dernier kombattant disponible en contenu téléchargeable à rejoindre le roster de Mortal Kombat 1. Le puissant sorcier de Netherrealm est disponible dès maintenant en accès anticipé pour les possesseurs du Kombat Pack, puis sera disponible ensuite pour tous à partir du 21 décembre. Les joueurs peuvent découvrir une analyse du gameplay de Quan Chi, de Khameleon, le prochain Kombattant Kaméo (disponible en janvier 2024) ainsi que de la prochaine saison d’Invasions dans le Kombat Kast de cette semaine. Au cours du livestream, NetherRealm Studios a également confirmé l’arrivée du Krossplay dans Mortal Kombat 1, lors d’une mise à jour gratuite de contenu en février 2024. Un filtre Wi-Fi est également ajouté dès aujourd’hui permettant aux joueurs d’accepter des matchs en ligne en fonction de la connexion Internet de l’adversaire. Ces deux mises à jour seront compatibles avec les joueurs sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.