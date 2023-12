Concours : gagnez un exemplaire du casque gaming Sony Inzone H5

Partager Facebook

Noël 2024 approche à grands pas ! Pour faire plaisir à nos lecteurs et lectrices, nous mettons en concours un exemplaire du casque gaming Sony Inzone H5 (coloris noir). Pour y prendre part, envoyez-nous un courriel à l’adresse redaction@s2pmag.ch en indiquant dans l’objet le nom du concours « Sony Inzone H5 ». Nous contacterons le gagnant ou la gagnante par courriel. Ce concours est valable jusqu’au 25.12.2023 minuit et réservé aux résidents suisses.

Jouez avec plus d’intensité et plus longtemps

Casque gaming sans fil INZONE H5 pour PC, PS4 & PS5

Grâce à son design léger et à la faible pression qu’il exerce sur les côtés, le casque INZONE H5 est prêt pour vos sessions de gaming les plus longues. Avec une reproduction spatiale avancée pour vous immerger dans votre jeu et un microphone qui garantit que votre voix sera entendue, vous avez tous les atouts pour remporter la victoire.

Bonne chance !