Suivez PokémonXP et les Championnats du Monde Pokémon 2026 du 28 au 31 août sur Twitch et YouTube

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Ce week-end, les Dresseurs et Dresseuses du monde entier se retrouveront pour célébrer PokémonXP et les Championnats du Monde Pokémon 2026. Tout le monde pourra prendre part aux festivités, que ce soit sur place à San Francisco ou à distance.

Une Île-Nuage dans Pokémon Pokopia fait voyager les fans à San Francisco

De plus,les joueurs pourront visiter une Île-Nuage inspirée de PokémonXP et des Championnats du Monde Pokémon dans Pokémon Pokopia. Pour pouvoir s’y rendre, les joueurs et joueuses devront avoir accès aux lunettes mystérieuses en jeu et posséder un abonnement au service Nintendo Switch Online. Cette Île-Nuage spéciale sera disponible dès l’annonce de son adresse. Celle-ci sera révélée après la cérémonie d’ouverture, qui sera diffusée lors du direct PokémonXP. Elle sera également retransmise en direct sur Twitch et YouTube le vendredi 28 août à partir de 18:00 CEST.

​Le jeu Pokémon Pokopia et Fonds-Bulleux, la partie 1 du pass d’extension payant de Pokémon Pokopia, sont disponibles dès maintenant sur Nintendo Switch 2. La partie 2 du pass d’extension de Pokémon Pokopia sera disponible plus tard dans l’année.

Diffusion de PokémonXP et des Championnats du Monde Pokémon 2026

​Les Dresseurs et Dresseuses pourront suivre ces évènements sur Twitch et YouTube depuis la maison, à commencer par la cérémonie d’ouverture le vendredi 28 août à 18:00 CEST. La diffusion se poursuivra à travers le week-end et se terminera avec la cérémonie de clôture prévue à 04:30 CEST le dernier jour des Championnats, le lundi 31 août, au Chase Center.

Rendez-vous sur PokemonXP.com pour découvrir un aperçu des panels retransmis en direct ou que vous pouvez suivre en personne, et à cette adresse pour découvrir un aperçu des compétitions intenses qui auront lieu lors des Championnats du Monde Pokémon 2026.

​Les Dresseurs et Dresseuses qui suivront ces évènements sur Twitch pourront décrocher des récompenses numériques dans Pokémon Champions, le JCC Pokémon Live, le JCC Pokémon Pocket, Pokémon GO et Pokémon UNITE.

De plus, la nouvelle chanson « Ichiban », le thème musical officiel des Championnats du Monde Pokémon, sera diffusée tout au long du week-end avec d’autres morceaux originaux, afin de commémorer les compétitions de cette année.