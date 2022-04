Tunnels de la Terreur la première Extension de Back 4 Blood￼

Partager Facebook

Le trailer présente deux nouveaux Nettoyeurs jouables qui font leurs débuts dans cette extension : Sharice, une pompière armée de sa hache connue pour ses compétences défensives, et Heng, un restaurateur dur à cuire et sans état d’âme, doué pour tuer les Infestés avec son couteau. La vidéo montre un aperçu détaillé des Ruches d’Infestées, la nouvelle activité coopérative en PvE où des équipes de quatre amis maximum exploreront sept donjons différents composés de tunnels labyrinthiques et remplis d’Infestés sous les profondeurs d’Evansburgh. Pour gagner des récompenses exclusives, les joueurs devront affronter de redoutables Infestés Déformés, dont les Oursins qui lancent des mines antipersonnel, les monstrueux Déchiqueteurs et les redoutables Éventreurs qui infligent d’énormes dégâts. Les nouvelles variantes des Infestés Déformés sont également jouables dans le mode Nuée en PvP.

En outre, l’extension Tunnels de la Terreur contient également 8 skins de personnages exclusifs, 7 nouvelles armes légendaires, 12 nouveaux skins d’armes, de nouvelles cartes et bien plus encore. L’extension coïncidera avec la sortie du niveau de difficulté Aucun espoir, une mise à jour gratuite pour tous les détenteurs de Back 4 Blood ajoutant un niveau de défi supplémentaire pour les joueurs d’élite. Veuillez noter que tout le contenu jouable inclus dans l’extension sera accessible à tous les joueurs d’un groupe du moment qu’un joueur de ce groupe aura acheté l’extension.

Back 4 Blood est un jeu de tir à la première personne frénétique et coopératif dans un univers de zombies, développé par les créateurs de la franchise Left 4 Dead acclamée par la critique. Le jeu est maintenant disponible sur consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Back 4 Blood – Extension 1 : Tunnels de la Terreur, sera disponible le 12 avril dans Back 4 Blood : Édition Ultimate, Back 4 Blood : Édition Deluxe, le Passe Annuel Back 4 Blood, ou par achat séparé.