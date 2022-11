Ubisoft annonce que The Settlers : New Allies sera disponible sur PC le 17 février 2023

Ubisoft annonce que The Settlers : New Allies sortira sur PC le 17 février 2023. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur Ubisoft Connect et Epic Games Store et est également en développement pour une sortie ultérieure sur Xbox, PlayStation, Amazon Luna* et Nintendo SwitchTM.

Dans ce jeu de stratégie et de gestion en temps réel, les joueurs devront s’installer sur une nouvelle terre, faire grandir leur communauté, rencontrer de nouvelles factions et choisir de les accueillir en tant qu’alliés ou ennemis afin de protéger et de défendre leur nouvelle colonie.

The Settlers : New Allies disposera de trois modes de jeu différents :

Le mode campagne solo : Les Elari ont été contraints de fuir leur terre natale et de s’installer sur de nouveaux territoires. Ces nouveaux Settlers vont devoir faire face à de nombreux défis au cours de leur voyage tels que des raids de bandits impitoyables ou bien la découverte de la nouvelle culture de ces terres inconnues.

Le mode hardcore : Les joueurs pourront découvrir de nouveaux scénarios ainsi qu’un large éventail de modificateurs et de conditions qui feront de l’IA un adversaire encore plus redoutable. Une bonne capacité d’adaptation sera essentielle dans ce nouveau mode de jeu qui mettra les meilleurs joueurs à l’épreuve, en solo ou avec des amis.

Le mode escarmouche : les joueurs pourront faire l’expérience de parties en solo ou en coopération contre l’IA ou en PvP avec huit joueurs maximum sur les 12 cartes disponibles au lancement du jeu.

Développé par Ubisoft Düsseldorf, les joueurs vont découvrir avec The Settlers : New Allies une véritable refonte de la célèbre franchise The Settlers entièrement recréée à l’aide de Snowdrop, le moteur propriétaire d’Ubisoft.

The Settlers® : New Allies sera disponible en deux éditions :

L’édition Standard : incluant le jeu de base.

: incluant le jeu de base. L’édition Deluxe : incluant le jeu de base, le pack deluxe (contenu digital du jeu, artbook numérique et bande originale du jeu en digital) ainsi que le pack Explorer (contenu digital du jeu).

Pour accompagner cette annonce, l’équipe de production du jeu proposera un livestream au cours duquel elle abordera divers sujets comme les différents modes de jeu, le lore et bien plus encore ! Le mode escarmouche sera notamment présenté lors de ce premier livestream par le Directeur Créatif du jeu, Christian Hagedorn.

Rendez-vous le 1er décembre prochain de 16h à 17h, heure française sur twitch.tv/Ubisoft