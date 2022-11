Super Mario le film, le trailer est disponible

Partager Facebook

Lors du dernier Nintendo Direct spécialement dédié, le film Super Mario Bros a eu droit à une nouvelle mise en avant.

Après une première bande-annonce qui avait un peu déçu outre-Atlantique, de nouveaux extraits ont été dévoilés au travers d’un second trailer. Cette nouvelle vidéo se focalise essentiellement sur Peach et son château. Plus que son apparence, c’est surtout l’interprétation d’Anya Taylor-Joy, connue principalement pour son rôle dans le jeu de la dame qui a été mise en avant. On découvre également Donkey Kong incarné par Seth Rogen. Mais ce n’est pas tout, puisque l’on découvre que le film Super Mario Bros sera rempli de références en tout genre, dont les spin-off Mario Kart, Mario Maker et Super Mario Bros 3, avec un aperçu du costume de Tanuki.

Annoncé une première fois il y a déjà sept ans, le film Super Mario Bros sera diffusé au cinéma dès le 29 mars 2023. En plus de Chris Pratt et Anya Taylor-Joy, l’adaptation mettra en avant Charlie Day dans le rôle de Luigi, Jack Black sera la voix de Bowser tandis que Toad sera incarné par l’humoriste Keegan-Michael Key.