Un nouveau DLC pour Dragon Ball Z Kakarot + A New Power Awakens Set

Les joueurs de Nintendo Switch peuvent désormais jouer au troisième arc scénaristique supplémentaire de DRAGON BALL Z : KAKAROT mettant en scène le combat acharné de Trunks dans un monde de désespoir ! Dans ce DLC de Dragon Ball Z Kakarot + A NEW POWER AWAKENS SET, « TRUNKS LE GUERRIER DE L’ESPOIR », les joueurs découvrent l’histoire d’un monde alternatif où Goku a succombé à sa maladie cardiaque et où la plupart des défenseurs de la Terre sont tombés aux mains des frères Android 17 et Android 18. Dans ce monde plongé dans un état de peur et de chaos permanent, Trunks sera le tout dernier espoir !

Dragon Ball Z Kakarot + A NEW POWER AWAKENS SET sur Nintendo Switch™ comprend le jeu complet ainsi que les deux premiers DLC « Un nouveau pouvoir s’éveille » partie 1 et 2. Le contenu « TRUNKS LE GUERRIER DE L’ESPOIR » est inclus dans l’édition Deluxe et Ultimate du jeu, ou peut être téléchargé séparément.