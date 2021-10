PC Building Simulator récupéré plus d’un million de fois en 3 heures sur l’Epic Games Store !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le repair’em up culte a en effet été récupéré plus de 2,5 millions de fois depuis son arrivée hier en tant que jeu gratuit de la semaine sur l’Epic Games Store. Il ne lui aura fallu que trois heures pour franchir la barre du million ! Le jeu a également écrasé son record de joueurs simultanés, avec 1500% d’augmentation par rapport aux précédents pics d’activité sur PC. Sorti sur Steam en 2018, PC Building Simulator prépare l’arrivée de sa plus grande extension pour le mode Carrière à ce jour !

Pour fêter cet accueil chaleureux réservé par les fans sur l’Epic Games Store, des réductions sont proposées pendant toute la semaine de gratuité sur l’ensemble des DLC : 10% sur tous les workshops et 50 sur l’Esports Expansion du mode Carrière. Si vous avez déjà fait l’acquisition de ces contenus téléchargeables sur l’Epic Games Store, vous recevrez automatiquement un remboursement correspondant à la différence de prix.

PC Building Simulator vous invite à créer et gérer votre propre entreprise de réparation d’ordinateur : diagnostics, réparations et construction sont au programme avec de nombreux composants et logiciels officiels. Configurez le PC de vos rêves dès maintenant !

PC Building Simulator est téléchargeable gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 14 octobre. Toutes les informations sont ici.