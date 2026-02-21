Un Pokémon Presents, à l’occasion des 30 ans de la franchise, la Journée Pokémon 2026 s’annonce palpitante

Depuis la sortie des jeux originaux en 1996, Pokémon n’a cessé de croître jusqu’à devenir une des marques de divertissement les plus populaires et influentes du monde, et ce grâce au soutien inconditionnel de son immense communauté de fans.

Pour célébrer ce cap important, le groupe The Pokémon Company invite les Dresseurs et Dresseuses du monde entier à regarder la diffusion du Pokémon Presents afin de découvrir les actualités palpitantes du monde des Pokémon. Cette présentation vidéo sera diffusée à 15 h le 27 février 2026 sur les chaînes YouTube et Twitch officielles de Pokémon.

Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille débarquent lors de la Journée Pokémon

En plus de l’annonce du Pokémon Presents, le groupe The Pokémon Company a également dévoilé que Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille, remakes de 2004 des jeux Pokémon Rouge et Pokémon Vert sortis en 1996, seront disponibles sur Nintendo Switch à partir du 27 février 2026. Sortis initialement sur la console portable Game Boy Advance en 2004, Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille arrivent sur console Nintendo Switch exclusivement en téléchargement à l’occasion des 30 ans de Pokémon. Ces titres seront disponibles aussi bien sur Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2 dès la fin de la diffusion du Pokémon Presents.