Call of Duty: Warzone : Découvrez toutes les nouveautés de la Saison 1

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Cette mise à jour marque l’intégration complète de Call of Duty: Modern Warfare 4 à Call of Duty: Warzone et transporte pour la première fois les affrontements en Corée du Sud.

Intégration de la Saison 1 : La Saison 1 marque l’intégration complète de Modern Warfare 4 à Call of Duty: Warzone, avec un système de progression renouvelé, de nombreuses nouvelles armes, des mécaniques de jeu inédites et bien plus encore



La Saison 1 marque l’intégration complète de Modern Warfare 4 à Call of Duty: Warzone, avec un système de progression renouvelé, de nombreuses nouvelles armes, des mécaniques de jeu inédites et bien plus encore Nouvelle carte Battle Royale – Hajin : Explorez Hajin, une vaste carte Battle Royale qui transporte pour la première fois les joueurs de Call of Duty: Warzone en Corée du Sud, dans une région directement liée à l’histoire de la campagne de Modern Warfare 4.



Explorez Hajin, une vaste carte Battle Royale qui transporte pour la première fois les joueurs de Call of Duty: Warzone en Corée du Sud, dans une région directement liée à l’histoire de la campagne de Modern Warfare 4. Nouvelle carte Résurgence – Zodiac : Plongez dans Zodiac, une nouvelle carte Résurgence offrant une zone de combat compacte, située autour du siège de DRC Advanced Systems, spécialisé dans l’assemblage et la fabrication de drones.



Plongez dans Zodiac, une nouvelle carte Résurgence offrant une zone de combat compacte, située autour du siège de DRC Advanced Systems, spécialisé dans l’assemblage et la fabrication de drones. Nouvelles fonctionnalités de jeu : Découvrez les principales nouveautés de gameplay de la Saison 1, notamment de nouveaux équipements comme le Zipline Launcher et le Grabber Drone, de nouveaux éléments interactifs tels que des barils de carburant déplaçables et des couvertures mobiles, des améliorations d’armes, des opérations terrestres et bien plus encore.



Découvrez les principales nouveautés de gameplay de la Saison 1, notamment de nouveaux équipements comme le Zipline Launcher et le Grabber Drone, de nouveaux éléments interactifs tels que des barils de carburant déplaçables et des couvertures mobiles, des améliorations d’armes, des opérations terrestres et bien plus encore. Modes de jeu : Dès le lancement de la Saison 1, retrouvez les modes Battle Royale et Résurgence, chacun accompagné de sa variante Décontracté, ainsi que Rally Point, Massive Resurgence et Loaded Resurgence. À la mi-saison, de nouveaux modes feront leur apparition, notamment Extreme Resurgence et Rockets and Snipers.



Dès le lancement de la Saison 1, retrouvez les modes Battle Royale et Résurgence, chacun accompagné de sa variante Décontracté, ainsi que Rally Point, Massive Resurgence et Loaded Resurgence. À la mi-saison, de nouveaux modes feront leur apparition, notamment Extreme Resurgence et Rockets and Snipers. Atouts : Retrouvez la liste complète des atouts disponibles dès le lancement de la Saison 1, ainsi que toutes les informations sur les nouveaux atouts d’élite.



Retrouvez la liste complète des atouts disponibles dès le lancement de la Saison 1, ainsi que toutes les informations sur les nouveaux atouts d’élite. Équipements : Découvrez la nouvelle sélection des équipements tactiques et mortels à intégrer à vos configurations, ainsi que les nouvelles améliorations de combat et séries d’éliminations, sans oublier le retour de certaines fonctionnalités bien connues des joueurs.



Découvrez la nouvelle sélection des équipements tactiques et mortels à intégrer à vos configurations, ainsi que les nouvelles améliorations de combat et séries d’éliminations, sans oublier le retour de certaines fonctionnalités bien connues des joueurs. Véhicules : Sur terre, sur l’eau ou dans les airs, il y en aura pour tous les goûts. Découvrez l’ensemble des véhicules disponibles dès le lancement de la Saison 1.



Sur terre, sur l’eau ou dans les airs, il y en aura pour tous les goûts. Découvrez l’ensemble des véhicules disponibles dès le lancement de la Saison 1. Camouflages de maîtrise : Affichez votre progression et vos exploits grâce aux camouflages de maîtrise de Call of Duty: Warzone.

la Saison 1 de Call of Duty: Warzone, arrive ce vendredi 6 novembre.