Unbound: Worlds Apart ouvre aujourd’hui les portails de sa destinée sur PC et Nintendo Switch

Unbound: Worlds Apart, est un jeu de fantasy sombre aux accents de Metroidvania, qui permet aux joueurs de manier la magie des portails grâce à la simple pression d’un bouton. Les joueurs devront exploiter les capacités extraordinaires des multiples dimensions pour vaincre les monstres maléfiques, les énigmes époustouflantes et empêcher le terrible mal de détruire la réalité.

Obtenez dès maintenant Unbound: Worlds Apart sur Switch, Steam, GOG ou encore sur l’Epic Games Store !

Téléportez-vous dans la peau de Soli, un jeune mage talentueux qui a le pouvoir d’ouvrir des portails et de contrôler les spécificités de chaque dimension : gravité inversée, manipulation du temps, force accrue et bien d’autres surprises vous attendent ! Il y a 10 portails différents avec des mécaniques uniques à découvrir.

Au cours de cette épopée vengeresse durant laquelle les joueurs apprendront à maîtriser les pouvoirs toujours plus exigeants de Soli, ils traverseront des décors dessinés à la main, accompliront des quêtes, apprendrons des connaissances ancestrales, déjoueront les plans funestes de leurs ennemis et rencontreront des personnages venus d’un autre monde… tout en découvrant la mystérieuse histoire d’Unbound: Worlds Apart.

En approfondissant votre exploration, vous découvrirez de nouvelles terres, de nouveaux gameplays… Et un secret terrifiant qui n’attend que d’être découvert par ceux qui le cherchent assidûment.

Après une campagne de Kickstarter couronnée de succès et l’excellent accueil qui lui a été réservé à l’issue de la récente IGN Expo, il est grand temps de se lancer dans Unbound: Worlds Apart.



Suivez les aventures d’ Unbound: Worlds Apart sur Twitter et Discord.