Présentation officielle de EA SPORTS FC 24

EA SPORTS a dévoilé la cover (jaquette) de l’Édition Ultimate de EA SPORTS 24, qui met à l’honneur certains des plus grands joueurs du sport aux côtés d’anciennes légendes du monde du football. La prestigieuse cover marque une nouvelle ère pour EA SPORTS, tandis que les fans et les joueurs vont rentrer dans un nouveau chapitre du jeu universel avec FC 24 !

​Dans le film d’annonce officiel de EA SPORTS FC 24, capturé entièrement avec le moteur de jeu Frostbite de EA SPORTS, les fans peuvent voir les coulisses de la cover de l’Édition Ultimate de EA SPORTS FC 24 et apercevoir un premier aperçu du nouveau jeu. Avec la voix-off de Daniel Kaluuya, acteur primé aux Oscars, producteur et auteur, le film témoigne de l’engagement de EA SPORTS de rapprocher encore davantage la communauté mondiale de EA SPORTS FC du Jeu Universel, et d’inviter les fans à prendre part au futur du football. Un football créé par des fans pour des fans.



​De plus, la joueuse de l’Olympique Lyonnais Selma Bacha fait son apparition sur la cover de l’Édition Ultimate de EA SPORTS FC 24. Âgée de 22 ans et formée au club de Lyon, ville dont elle est originaire, Selma figure sur un visuel intégrant des anciens joueurs ayant marqué le sport de leur empreinte ainsi que des joueurs de talent en activité.

​Vainqueur de l’UEFA Women’s Champions League (en 2018, 2019, 2020 et 2022), de la D1 Arkema (en 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023) et possédant 16 sélections en équipe nationale, Selma Bacha s’est imposée comme l’une des joueuses les plus talentueuses de sa génération. Nommée au Ballon d’Or 2022, la joueuse évoluant au poste de latérale gauche a également figuré au sein de la IFFHS Women’s World Team en 2022. Elle s’est d’ailleurs illustrée au cours de la saison 2021-2022 de l’UEFA Women’s Champions League au cours de laquelle elle termine meilleure passeuse (avec 9 contributions à son actif) et est désignée meilleure jeune de la compétition.

​Selma Bacha, commente: “C’est un véritable honneur de me retrouver sur la cover d’un jeu comme EA SPORTS FC 24 et de figurer au milieu de gloires du football et de joueurs que j’admire. Je ne m’y attendais pas à ce stade de ma carrière et ça me fait énormément plaisir. J’espère pouvoir continuer à inspirer des jeunes filles partout dans le monde à suivre leur passion du football aussi bien sur un terrain qu’avec une manette”.

​Selma s’apprête actuellement à disputer avec l’Équipe de France la Coupe du Monde de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir du 20 juillet.



​Pour lancer ce nouveau chapitre et célébrer EA SPORTS FC, les fans sont invités à rejoindre le club pour un événement spécial en livestream le 13 juillet à 18h30. Cet événement inclura une keynote de plusieurs dirigeants et porte-parole, d’invités spéciaux et comportera davantage de détails au sujet du prochain titre EA SPORTS FC 24, dont l’annonce très attendu de l’athlète de la cover.

Des légendes du sport dévoilées sur la cover de l’Édition Ultimate de FC 24 incluent Pelé, Zinedine Zidane, David Beckham ainsi que des superstars actuelles telles que Erling Haaland, Jude Bellingham, Sam Kerr, Marta ou encore la Lyonnaise Selma Bacha !