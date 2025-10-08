Une date de sortie et un premier trailer de gameplay pour Farming Simulator: Signature Edition

cedric 8 octobre 2025 Games, Nintendo Switch 2, Toute l'actu Laisser un commentaire

L’éditeur et développeur GIANTS Software vient d’annoncer la date de lancement de son titre en même temps que l’ajout du tout nouveau Mercedes-Benz Trucks Pack dans ce jeu de simulation familial. La première vidéo de gameplay est disponible et les précommandes sont désormais ouvertes.

Période des fêtes rime avec saison agricole sur Nintendo Switch 2 !

Que les agriculteurs pratiquent l’agriculture dans les champs, la sylviculture professionnelle dans les bois ou qu’ils s’occupent d’un adorable troupeau d’animaux de la ferme, ils pourront utiliser plus de 400 machines authentiques de marques célèbres pour atteindre leurs objectifs. Que ce soit pour planter, cultiver ou récolter dans les champs, ou bien pour toute autre activité liée à la rentabilité des chaînes de production, les joueurs trouveront une solution adaptée parmi les 150 fabricants proposés dans Farming Simulator: Signature Edition, dont Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et bien d’autres.

Une expérience unique, des machines emblématiques

GIANTS Software a récemment conclu un partenariat très attendu avec Daimler Truck AG, agrandissant ainsi sa liste de véhicules disponibles avec des modèles emblématiques. De plus, avec l’arrivée des camions Mercedes-Benz dans la série, 17 machines supplémentaires ont été ajoutées à la flotte. Les projecteurs sont braqués sur l’Unimog, un véhicule polyvalent très apprécié, et le MB-trac, un concentré de puissance et de durabilité.

Farming Simulator: Signature Edition sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 9 décembre.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Clair Obscur: Expédition 33 dépasse les 5 millions de ventes dans le monde entier

Le studio indépendant français Sandfall Interactive, accompagné de l’éditeur et studio créatif Kepler Interactive, annonce avoir dépassé …

Éternia et le Vol draconique infini sont de retour dans World of Warcraft : Legion Remix

Legion Remix est un évènement saisonnier à durée limitée lors duquel les joueurs et joueuses peuvent …

Game of Thrones: Conquest célèbre son 8e anniversaire avec une mise à jour majeure et une nouvelle fonctionnalité

Game of Thrones: Conquest, le jeu de stratégie mobile à succès qui a captivé des …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025