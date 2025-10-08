Éternia et le Vol draconique infini sont de retour dans World of Warcraft : Legion Remix

cedric 8 octobre 2025 Games, PC, Toute l'actu Laisser un commentaire

Legion Remix est un évènement saisonnier à durée limitée lors duquel les joueurs et joueuses peuvent créer un personnage du Cours du temps appartenant à l’une des 12 classes d’origine de l’extension Legion pour la rejouer en intégralité à un rythme accéléré, du niveau 10 au niveau 80, avec quelques changements majeurs apportés à l’expérience de jeu.

  • Remixées : armes prodigieuses
  • Les armes prodigieuses retravaillées de Legion Remix serviront de conduit de puissance aux personnages du Cours du temps à mesure que seront débloqués des traits redoutables dans les cinq voies disponibles (nature, gangrène, arcanes, tempête ou sacré) affectant toutes les armes prodigieuses de classe. 
  • Niveau de monde : héroïque
  • Augmentez le niveau de difficulté du contenu en extérieur (ennemis rares et expéditions compris) afin de relever des défis plus ardus et de recevoir de meilleures récompenses.
  • Clés mythiques érodées
  • Les fans du mode mythique+ pourront tirer parti des courbes de puissance et des affixes d’origine de l’extension – ainsi que de nouvelles variantes – afin de repousser les limites de leurs clés mythiques érodées pour les donjons de Legion.
  • Encore plus de personnages à faire évoluer, toujours plus d’emplacements de personnages !
  • Tous les joueurs et joueuses de la version moderne de World of Warcraft recevront cinq emplacements supplémentaires pour leur permettre de créer de nouveaux personnages, notamment du Cours du temps.
  • Contrairement à Mists of Pandaria Remix et suite aux retours de la communauté, les personnages du Cours du temps pourront être transférés vers The War Within à tout moment, sans avoir à attendre la fin de l’évènement.

Et ce n’est pas tout, puisque Blizzard à ajouté des tonnes de récompenses, dont de l’équipement, des mascottes et des montures provenant tout droit de Legion, ainsi que d’autres éléments propres à cet évènement. 

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Clair Obscur: Expédition 33 dépasse les 5 millions de ventes dans le monde entier

Le studio indépendant français Sandfall Interactive, accompagné de l’éditeur et studio créatif Kepler Interactive, annonce avoir dépassé …

Une date de sortie et un premier trailer de gameplay pour Farming Simulator: Signature Edition

L’éditeur et développeur GIANTS Software vient d’annoncer la date de lancement de son titre en même temps …

Game of Thrones: Conquest célèbre son 8e anniversaire avec une mise à jour majeure et une nouvelle fonctionnalité

Game of Thrones: Conquest, le jeu de stratégie mobile à succès qui a captivé des …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025