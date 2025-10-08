Éternia et le Vol draconique infini sont de retour dans World of Warcraft : Legion Remix

Legion Remix est un évènement saisonnier à durée limitée lors duquel les joueurs et joueuses peuvent créer un personnage du Cours du temps appartenant à l’une des 12 classes d’origine de l’extension Legion pour la rejouer en intégralité à un rythme accéléré, du niveau 10 au niveau 80, avec quelques changements majeurs apportés à l’expérience de jeu.

Remixées : armes prodigieuses

Les armes prodigieuses retravaillées de Legion Remix serviront de conduit de puissance aux personnages du Cours du temps à mesure que seront débloqués des traits redoutables dans les cinq voies disponibles (nature, gangrène, arcanes, tempête ou sacré) affectant toutes les armes prodigieuses de classe.



Niveau de monde : héroïque

Augmentez le niveau de difficulté du contenu en extérieur (ennemis rares et expéditions compris) afin de relever des défis plus ardus et de recevoir de meilleures récompenses.



Clés mythiques érodées

Les fans du mode mythique+ pourront tirer parti des courbes de puissance et des affixes d’origine de l’extension – ainsi que de nouvelles variantes – afin de repousser les limites de leurs clés mythiques érodées pour les donjons de Legion.

Encore plus de personnages à faire évoluer, toujours plus d’emplacements de personnages !

Tous les joueurs et joueuses de la version moderne de World of Warcraft recevront cinq emplacements supplémentaires pour leur permettre de créer de nouveaux personnages, notamment du Cours du temps.



Contrairement à Mists of Pandaria Remix et suite aux retours de la communauté, les personnages du Cours du temps pourront être transférés vers The War Within à tout moment, sans avoir à attendre la fin de l’évènement.

Et ce n’est pas tout, puisque Blizzard à ajouté des tonnes de récompenses, dont de l’équipement, des mascottes et des montures provenant tout droit de Legion, ainsi que d’autres éléments propres à cet évènement.