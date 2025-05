Va y avoir du spore : Shroom and Gloom double la dose de deckbuilding

Partager Facebook

Shroom and Gloom est un roguelite à la première personne dont le système de double deckbuilding permet d’asséner des méga-combos à des champignons qui n’ont pas vu la lumière depuis bien trop longtemps.

Pour atteindre le cœur du terrier nommé The Gloom, il faudra construire et manipuler des cartes pour poignarder, rôtir et découper des mycètes agressifs dans des tunnels dessinés à la main. Avec un peu de chance, d’expérience et de jugeote, chaque carte peut devenir une véritable abomination à-même de décimer toute menace fongique.

Shroom and Gloom vous offre une façon inédite de faire évoluer vos cartes à l’infini, sur deux decks distincts. Le deck de combat permet de survivre aux assauts fongiques les plus énervés tandis que le deck d’exploration sert à naviguer dans les donjons, transformer les cartes et débloquer de nouvelles armes et compétences. Les cartes de base peuvent se transformer en attaques surpuissantes, les cartes rares en super-armes qui cassent le jeu . Dans cet univers singulier, les possibilités sont infinies, fun et toujours surprenantes.

Et pourquoi ne pas boulotter ses ennemis plutôt que de les annihiler ? Shroom and Gloom propose une multitude de façons d’assaisonner, d’embrocher ou de rôtir l’adversité avant de l’engloutir pour restaurer votre santé. Encore mieux : il est possible de balancer ces jeteurs de spores dans une marmite pour mitonner une délicieuse soupe qui pourrait bien changer la donne !

Prévu en Accès Anticipé sur Steam plus tard dans l’année, Shroom and Gloom entend grossir de manière exponentielle une fois ses spores dispersés dans la nature. En attendant, Team Lazerbeam encourage les aficionados de la cueillette à s’aventurer dans la toute nouvelle démo jouable, disponible dès

maintenant.

Cette version d’essai de Shroom and Gloom vous plonge dans les profondeurs obscures de pas moins de 26 tunnels conçus à la main, remplis d’ennemis fongiques et de boss redoutables. Découvrez les imparables cartes Foresight, qui façonneront votre expérience au travers de nombreux runs, débloquez des combos puissants pour les trois styles de jeu différents et profitez des étranges récompenses cachées dans The Gloom.

Ajoutez Shroom and Gloom à votre Liste de Souhaits sur Steam pour profiter d’une immortalité bien méritée !