Microsoft Copilot disponible en application Android

Microsoft vient de franchir une autre nouvelle étape importante sur son parcours. La firme de Redmond a discrètement lancé une application dédiée à Copilot pour les appareils Android, une initiative notable dans l’accès à l’intelligence artificielle.

Cette nouvelle application offre un accès à Copilot de Microsoft sans passer par l’application mobile Bing.

Jusqu’à présent, pour utiliser les fonctionnalités de Copilot sur Android, il fallait passer par l’application Bing. Cette contrainte est désormais du passé. Depuis presque une semaine, l’application Copilot est disponible indépendamment sur le Google Play Store. Cette démarche va considérablement simplifier et démocratiser l’accès à l’intelligence artificielle de Microsoft.

L’application Copilot sur Android n’est pas qu’une simple transposition de l’interface utilisateur. Elle incarne une véritable prouesse technologique en offrant non seulement les capacités conversationnelles semblables à celles de ChatGPT, mais aussi la génération d’images via DALL-E 3, et la rédaction de textes pour emails et documents. Plus impressionnant encore, elle propose un accès gratuit au dernier modèle GPT-4 d’OpenAI, un avantage payant pour les utilisateurs de ChatGPT.

Alors que la version iOS de Copilot n’est pas encore disponible, il est raisonnable de penser qu’elle est imminente puisque visiblement Microsoft semble déterminé à étendre l’expérience Copilot au-delà des limites actuelles. Pour les utilisateurs d’iOS, l’application Bing reste, pour l’instant, le moyen d’accéder aux fonctionnalités de Copilot sur un iPhone ou un iPad, mais on pourrait dire que l’horizon promet plus.

Pour rappel, le lancement de l’application Copilot pour Android intervient un peu plus d’un mois après que Microsoft a rebaptisé Bing Chat en Copilot. Microsoft avait initialement lancé son offensive IA plus tôt cette année à l’intérieur de son moteur de recherche Bing, en intégrant une interface de type ChatGPT dans les résultats de recherche. Bien que cela soit toujours disponible, Microsoft a abandonné le branding Bing Chat et a permis à Copilot d’être une expérience plus autonome qui existe également sur son propre domaine dédié sur copilot.microsoft.com — un peu comme ChatGPT.

Toutes ces réorientations stratégiques soulignent la volonté de Microsoft d’innover et de placer l’IA au cœur de l’expérience utilisateur, non plus comme un simple complément, mais comme un acteur principal de l’interaction.