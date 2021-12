Guild Wars 2 La quatrième bêta de End of Dragons débutera ce 30 novembre

Partager Facebook

Le quatrième et dernier événement de bêta de Guild Wars 2: End of Dragons commence aujourd’hui, et prendra fin le dimanche 5 décembre. Il donnera aux joueurs l’occasion de jouer avec les neuf spécialisations d’élite de l’extension. Pour la première fois, ils pourront également tester la tortue de siège, la massive monture multijoueur de combat d’End of Dragons.

La tortue de siège est équipée de propulseurs à saut capables de faire décoller son énorme masse à des hauteurs incroyables. Un deuxième joueur peut s’installer au poste d’artillerie pour tirer des volées de projectiles grâce aux impressionnants canons de technologie de jade de la tortue. Tout en faisant s’écraser la tortue au sol depuis les airs pour infliger des dégâts aux ennemis, le conducteur et l’artilleur peuvent collaborer pour maintenir un flux constant de munitions et continuer d’abattre ennemi après ennemi en faisant trembler le sol de la Tyrie sur leur chemin.

Chaque nouvelle spécialisation d’élite propose une nouvelle approche des professions fondamentales de Guild Wars 2, ce qui ouvre le champ des possibilités en matière de jeu, tout en permettant aux joueurs d’innover avec leurs nouvelles compétences et capacités.

ArenaNet et NCSOFT vont continuer de révéler plus d’informations concernant l’extension sur leurs chaînes Twitch et YouTube, par le biais d’une série de livestreams, avec beaucoup d’autres surprises à venir dans les premiers mois de l’année 2022.

Jusqu’au 31 décembre 2021, Guild Wars 2: Path of Fire bénéficie d’une réduction de 50%.