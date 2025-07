Urban Games lance la série de vidéos First Look pour combler l’attente avant la sortie de Transport Fever 3

Le premier épisode se concentre sur la génération de cartes, les types de terrain et les zones climatiques, et la façon dont ces éléments impactent le gameplay. En complément, la vidéo offre les premières images capturées in-engine du jeu en mouvement.

À travers cette vidéo, les fans peuvent en apprendre davantage sur le système de génération de cartes basé sur des noeuds, qui permet la création de paysages variés s’intégrant harmonieusement les uns aux autres. Ces environnements sont bien plus que de simples régals pour les yeux, et impactent directement la stratégie et le gameplay des joueurs.

Grâce à l’éditeur de cartes amélioré, il n’y a aucune limite à la créativité des joueurs. Les paysages peuvent être entièrement façonnés de façon libre. Le nouveau cycle jour / nuit, associé à des nuages « présents » physiquement, à un éclairage dynamique et à des réflexions sur l’eau réalistes, ajoute une véritable ambiance au jeu.