Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage arrive sur Nintendo Switch 2 le 26 mars

Cette version définitive propose un mode cross-play complet permettant des combats en ligne compétitifs entre les utilisateurs de Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam, ainsi que la prise en charge du netcode rollback, de nouveaux coups et combos, des mises à jour d’équilibrage et des améliorations majeures pour le mode Entraînement.

La bêta ouverte débutera le 19 février

Les joueurs souhaitant essayer le jeu en avant-première peuvent participer à la bêta ouverte sur Nintendo Switch 2 qui débutera le 19 février. Ce test se concentrera sur les serveurs réseau et les performances multijoueur avec les autres plateformes disponibles. Les joueurs devront disposer d’un abonnement Nintendo Switch Online pour accéder à la bêta ouverte sur Nintendo Switch 2.

Précommandes disponibles maintenant

Les précommandes numériques et physiques sont désormais disponibles. Les acquéreurs d’une édition Nintendo Switch 2 du jeu (numérique ou physique) recevront gratuitement l’objet de personnalisation Sega « Genesis », inspiré de la console légendaire de SEGA ! Les 19 personnages de base du jeu peuvent utiliser cet objet de personnalisation numérique.

Toute personne qui commande l’édition numérique du 30e anniversaire (49,99 €) débloqueradébloqueront les éléments suivants :

Jeu de base Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

DLC Pack Légendaire

DLC Pack de la série Yakuza

Ensemble de maillots de bain, bande-son et titres de rang du 30e anniversaire de Virtua Fighter

Illustrations de préproduction de Virtua Fighter

Une édition numérique standard est également disponible en précommande au prix de 19,99 €. Chaque pack de DLC payant inclus dans l’édition du 30e anniversaire sera proposé en achat numérique individuel dès le lancement.

L’édition physique (59,99 €) est également disponible en précommande. Elle propose le même contenu que l’édition du 30e anniversaire, avec en plus un poster recto verso à l’intérieur du boîtier, présentant d’un côté la jaquette de Virtual Fighter 5 R.E.V.O. World Stage et de l’autre celle du Virtua Fighter original.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 26 mars 2026. Le jeu est actuellement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam.