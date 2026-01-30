Neon Abyss 2 enflamme la nouvelle année avec un mode, un agent et des dieux inédits pour sa troisième mise à jour

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette nouvelle salve de contenus offre un nouvel Agent jouable, des boss inédits, un système de stat complètement repensé et un tout nouveau Centre d’Entraînement qui vous offre de nouvelles manières d’expérimenter et de développer vos stratégies.

Mais ce n’est pas tout. Un ennemi légendaire du Neon Abyss originel fait son grand retour en contenu téléchargeable gratuit, aux côtés de nouveaux objets et de diverses améliorations visuelles.

Nouvel Agent : Cassie

Cassie est une chasseuse de trésors excentrique mais incroyablement talentueuse qui a grandi dans la pauvreté. Elle est pleine de ressources, affutée et particulièrement bagarreuse.

Centre d’Entraînement

Le Centre d’Entraînement est désormais ouvert pour la Blackdog Squad. Cette nouvelle installation vous permet de :

tester des armes

mesurer les dommages infligés

Idéal pour les débutants comme les plus féroces theorycrafters, le Centre d’Entraînement rend les Abyss plus accessibles que jamais.

Système de stats repensé

Cette troisième mise à jour majeure repense complètement le système de statistiques des agents. Elles sont désormais réparties en six catégories distinctes :

Bonus de dommages

Vitesse d’attaque

Portée de projectile

Rayon de dommages

Chance de coup critique

Chance

La valeur de chacune de ces métriques peut être consultée directement dans les attributs du personnage. De plus, tous les artéfacts peuvent désormais être extraits en joyaux, permettant d’augmenter les stats de manière permanente une fois collectés. La personnalisation s’en voit particulièrement renforcée.

Nouvelles descentes de Boss

Prometheus, le Dieu Prévoyant

L’un des légendaires Titans du premier épisode est de retour ! Prometheus rejoint Neon Abyss 2 dans le cadre d’un DLC gratuit, offrant un défi familier mais néanmoins épineux.

Un Boss normal : Dieu de l’Exposition d’Art

C’est du sang ça ? Non, juste de la peinture ! Facétieux et redoutable, ce Dieu qui a toujours la classe vous demande une large palette de coups pour être envoyé ad patres. L’art de la guerre ou la guerre de l’art : pas besoin de choisir.

L’Accès Anticipé continue : nouvelle année = pleins de mises à jour à venir

Cette Mise à jour Majeure 3 marque l’ambition de Neon Abyss 2 pour 2026 : du volume et de l’audace !

Neon Abyss 2 est disponible sur la plateforme Steam