Vivez l’horreur dans Resident Evil Requiem

Lors du dernier Capcom Spotligh, l’équipe de développement de Resident Evil Requiem a partagé de tout nouveaux détails sur le jeu.

Le directeur Koshi Nakanishi, le directeur artistique Tomonori Takano, et les producteurs Masachika Kawata et Masato Kumazawa, expliquent que les joueurs peuvent s’attendre à un jeu alimenté par une « peur addictive », avec l’horreur au cœur de son gameplay. L’équipe de développement a également révélé plus de détails sur la nouvelle protagoniste de la série, Grace Ashcroft, une analyste du renseignement du FBI qui est introvertie et facilement effrayée, introduisant un nouveau type de personnage pour la série Resident Evil. Grace vivra l’horreur du même point de vue que le joueur, apprenant à surmonter ses peurs au fil de l’histoire. Bien que timide, elle est également entraînée au maniement des armes à feu et utilise le raisonnement déductif pour rester calme sous la pression. L’équipe a également déployé de grands efforts pour offrir un niveau de réalisme sans précédent, jusqu’aux détails des personnages comme la rougeur du visage de Grace lorsqu’elle est suspendue la tête en bas, et le mouvement naturel de ses cheveux, modélisés en partie à l’aide d’une perruque sur mesure comme référence.

Comme cela a été partagé précédemment, les joueurs pourront basculer librement entre les perspectives à la première et à la troisième personne tout au long du jeu. Vivez l’horreur de près et personnellement avec un gameplay tendu et réaliste en vue à la première personne, ou utilisez la caméra par-dessus l’épaule avec la vue à la troisième personne qui vous permet de créer une expérience de jeu plus axée sur l’action.

Resident Evil Requiem est attendu le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam.