L’énigmatique PRAGMATA dévoile une combinaison palpitante de puzzle et de combat d’action

Capcom Spotlight a fourni un aperçu plus détaillé de PRAGMATA, avec de nouveaux détails sur l’histoire de science-fiction du jeu et les premières séquences étendues de son gameplay unique et bourré d’action.

PRAGMATA se déroule dans un futur proche. Dans les années qui ont suivi la découverte du minerai de Lunam, l’humanité a développé le Lunafilament, un matériau capable de répliquer presque tout. Un jour, sans avertissement, la Terre a perdu le contact avec la station de recherche lunaire dédiée à ce Lunafilament, alors que tous les signaux se sont éteints.

Le voyage suit Hugh Williams, qui est envoyé sur la lune dans le cadre d’une équipe pour enquêter sur ce qui s’est passé. Lorsqu’un tremblement de lune frappe soudainement l’installation, Hugh est séparé de son équipe, blessé et assommé. À ce moment, il est sauvé par un énigmatique Pragmata, un androïde unique créé à l’aide de Lunafilament, qui a l’apparence d’une jeune fille. Alors que le duo improbable s’associe pour repousser les robots déchaînés de la station, Hugh surnomme sa nouvelle compagne « Diana », et ils se lancent dans une mission pour s’échapper de la station lunaire et retourner sur Terre. Dans PRAGMATA, le piratage et le tir sont au cœur du gameplay.

Pendant le combat, un panneau apparaîtra à l’écran lorsque vous visez des ennemis. Cela représente la capacité de Diana à pirater les défenses des ennemis. En manœuvrant le curseur à travers ce panneau, elle peut détruire leur armure et offrir des ouvertures à Hugh pour tirer sur les points faibles des ennemis avec son arsenal d’armes. Ce système mettra les joueurs au défi de surmonter des situations complexes dans le feu de l’action.

L’exploration est aussi un effort d’équipe. Diana peut utiliser ses capacités de piratage en dehors du combat pour accéder aux systèmes de l’installation et supprimer les barrières environnementales qui bloquent la progression. Pendant ce temps, Hugh peut utiliser les propulseurs de sa combinaison pour traverser le terrain de la station lunaire. En combinant leurs compétences et capacités, ils peuvent accomplir des prouesses qui seraient impossibles seuls.

PRAGMATA sera lancé sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam en 2026. Avant cela, le jeu sera jouable à la Gamescom 2025 et lors d’autres événements.