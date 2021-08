World War Z: Aftermath : une version physique sur PlayStation 4 et Xbox One

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Koch Media et le développeur Saber Interactive sont fiers d’annoncer que World War Z: Aftermath sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 21 septembre 2021. De plus, le jeu original World War Z arrivera cet automne sur Nintendo Switch, proposant ainsi aux joueurs d’affronter des hordes de zombies partout où ils le souhaitent, tout en bénéficiant de tout le contenu proposé dans l’édition Game of the Year.

World War Z: Aftermath est le jeu de tir coopératif ultime contre des zombies, inspiré du film à succès de Paramount Pictures. C’est la nouvelle évolution du jeu original World War Z, qui a séduit plus de 15 millions de joueurs. Changez le cours de l’apocalypse zombie sur consoles et sur PC grâce au cross-play. Rejoignez trois amis ou jouez seul avec des coéquipiers contrôlés par l’IA, et affrontez des hordes de zombies enragés dans une campagne gigantesque découpée en épisodes palpitants qui vous emmènera partout dans le monde

La nouvelle génération des hordes de zombies

Jouez en 4K à 60 images par seconde. Faites face à des vagues infinies de zombies de plus en plus agressives dans le nouveau mode de jeu Horde XL, avec des centaines de zombies de plus qu’auparavant à l’écran. Le mode Horde XL sera disponible lors d’une mise à jour gratuite sur PC après le lancement.

Progression plus poussée et nouvelles perspectives

Une nouvelle vue encore plus immersive : le nouveau mode première personne d’Aftermath va vous plonger au cœur de l’action. Développez huit classes uniques : Fantassin, Artificier, Surineur, Infirmier, Agent d’appui, Exterminateur, Dronemaster et une toute nouvelle classe, le Vanguard. Chaque classe aura ses propres atouts et un style de jeu différent. Personnalisez vos armes pour survivre à n’importe quel défi, et partez à la conquête de nouvelles missions quotidiennes avec des modificateurs spéciaux pour obtenir des récompenses bonus.