Last Flag sera jouable à la gamescom – un nouveau personnage jouable dévoilé au FGS Live

Night Street Games débarque à Cologne la semaine prochaine pour faire découvrir Last Flag au public européen à l’occasion de la gamescom 2025 Last Flag sera jouable sur le stand LAN de l’événement, avec des tournois quotidiens et des objets sympas à récupérer sur place. 

Jouez à Last Flag dans le Hall 8.1 de la gamescom, sur le stand LAN (A051 B050).

Last Flag est un shooter frénétique dans lequel deux escouades de 5 doivent capturer le drapeau de l’équipe adverse, sur fond de jeu télévisé rétrofuturiste des années 70. Last Flag se différencie de la plupart des jeux classiques du genre : chaque équipe doit en effet cacher son précieux totem avant que la partie ne commence, rendant chaque joute très incertaine et unique. Aux commandes de personnages hauts en couleur disposant chacun de leur style de jeu et de pouvoirs spécifiques, il faut se cacher, chasser et capturer des drapeaux pour l’emporter au sein d’arènes colorées au design unique, 

Actuellement en développement sur PC via Steam, Last Flag sortira également sur consoles. 

RENDEZ-VOUS AU FGS LIVE DE LA GAMESCOM

Last Flag participera au FGS Live From gamescom, l’événement qui se tiendra juste après le Future Games Show. Rendez-vous à partir de 21h30 le mercredi 20 août : une démo de gameplay sera présentée afin d’aborder en détails l’approche unique du jeu, en plus d’un nouveau personnage jouable dévoilé pour la première fois. 

Last Flag arrive également avec une démo sur Steam du 25 août au 1er septembre.

