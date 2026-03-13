Avis – HyperX Origins 2 1800 : un clavier gaming compact taillé pour la réactivité

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avec son format 1800, ses switchs HyperX Red et sa fréquence de sondage de 8000 Hz, le HyperX Origins 2 1800 promet des performances de haut niveau pour les joueurs exigeants. Mais ce clavier mécanique RGB tient-il vraiment ses promesses face à une concurrence féroce ?

Avec le HyperX Origins 2 1800, la marque bien connue des joueurs revient avec un clavier mécanique gaming compact qui vise clairement la performance. Au programme : switchs linéaires HyperX Red, rétroéclairage RGB par touche, format 1800 layout et surtout une fréquence de sondage pouvant atteindre 8000 Hz.

Sur le papier, ce clavier promet une expérience taillée pour le jeu compétitif. Mais dans un marché où les claviers gaming mécaniques se multiplient, il doit aussi convaincre face à des concurrents très agressifs.

Nous l’avons analysé en détail pour voir s’il mérite vraiment une place sur votre bureau.

Design et format : compact sans sacrifier le pavé numérique

La première chose qui frappe avec le HyperX Origins 2 1800, c’est son format 1800. Contrairement à un clavier full size classique, il compacte certaines zones tout en conservant le pavé numérique.

L’avantage est immédiat :

le clavier prend moins de place sur le bureau, ce qui laisse davantage d’espace pour la souris.

Pour les joueurs qui utilisent une faible sensibilité dans les FPS, cela peut faire une vraie différence.

Dimensions et construction

Le clavier mesure 387,9 x 139,7 x 45,9 mm pour un poids d’environ 955 g. Ce n’est pas un poids plume, mais cela a un avantage : il reste parfaitement stable sur le bureau.

La finition noire reste sobre et s’intègre facilement dans la plupart des setups gaming.

HyperX mise clairement sur une construction solide, pensée pour encaisser des années de jeu intensif.

Performances : une fréquence de sondage impressionnante

L’un des arguments majeurs du HyperX Origins 2 1800 est sa fréquence de sondage de 8000 Hz.

Concrètement, cela signifie que le clavier peut envoyer les informations au PC jusqu’à 8000 fois par seconde.

Dans la pratique, cela réduit la latence entre la pression d’une touche et son enregistrement par le système.

Pour les jeux compétitifs comme :

les FPS

les jeux de tir tactiques

les MOBA

les jeux e-sport

cette réactivité peut offrir une sensation de contrôle plus directe.

La différence n’est pas toujours spectaculaire pour tous les joueurs, mais pour les utilisateurs sensibles à la latence, c’est un vrai plus.

Switchs HyperX Red : rapides et fluides

Le clavier est équipé des switchs linéaires HyperX Red, conçus pour offrir une frappe rapide et régulière.

Caractéristiques principales

point d’activation : 1,8 mm

distance de course : 4 mm

durée de vie : 80 millions de frappes

Ces switchs privilégient la rapidité et la fluidité, ce qui les rend particulièrement adaptés aux jeux.

La frappe est douce, sans clic sonore marqué, ce qui peut aussi être agréable dans un environnement partagé.

En revanche, comme souvent avec les switchs linéaires, certains utilisateurs pourraient regretter l’absence de retour tactile.

Pour l’écriture intensive, certains préféreront des switchs tactiles.

Hot swap : un clavier personnalisable

Bonne surprise : le HyperX Origins 2 1800 est hot swap.

Cela signifie que les switchs peuvent être remplacés sans soudure, simplement en les retirant.

Le clavier est compatible avec la plupart des switchs mécaniques 3 ou 5 broches.

C’est une fonctionnalité très appréciée des passionnés de claviers mécaniques, car elle permet :

de tester différents switchs

d’ajuster la sensation de frappe

de personnaliser le clavier selon ses préférences

C’est un vrai point fort pour les amateurs de customisation.

Confort de frappe et acoustique

HyperX a également travaillé sur le ressenti sonore du clavier.

À l’intérieur, on trouve :

une jointure en silicone

une plaque en polycarbonate

Ces éléments contribuent à absorber les vibrations et limiter l’écho.

Résultat : la frappe est plus feutrée et plus agréable, ce qui peut faire la différence si vous jouez ou travaillez dans un environnement calme.

RGB et personnalisation avec NGENUITY

Comme beaucoup de claviers gaming, le HyperX Origins 2 1800 propose un rétroéclairage RGB par touche.

Grâce au logiciel HyperX NGENUITY, vous pouvez :

créer des effets lumineux personnalisés

reconfigurer les touches

programmer des macros

enregistrer jusqu’à 3 profils

C’est un outil complet, même si son principal défaut reste sa compatibilité surtout orientée Windows.

Connectivité : uniquement filaire

Le clavier se connecte via USB Type-C, avec un câble d’environ 1,8 mètre.

La connexion filaire garantit une stabilité parfaite et aucune interférence, ce qui reste l’option privilégiée pour le gaming compétitif.

Cependant, certains utilisateurs pourraient regretter l’absence de mode sans fil, de plus en plus présent sur les claviers gaming modernes.

Les petits manques

Même si le HyperX Origins 2 1800 est globalement réussi, quelques détails pourraient être améliorés.

Pas de repose-poignets

Le clavier n’inclut pas de repose-poignets, ce qui peut se faire sentir lors des longues sessions.

Pas de touches multimédias dédiées

Les commandes multimédias passent par des raccourcis clavier, et non par des boutons dédiés.

Ce n’est pas bloquant, mais certains utilisateurs apprécient ces contrôles rapides.

Une petite phase d’adaptation

Le format 1800, plus compact, peut demander un temps d’adaptation pour ceux qui viennent d’un clavier full size classique.

HyperX Origins 2 1800 : notre verdict

Le HyperX Origins 2 1800 est un clavier mécanique gaming très solide, pensé pour les joueurs qui veulent avant tout de la performance et de la réactivité.

Ses points forts :

✔ fréquence de sondage 8000 Hz

✔ switchs HyperX Red rapides

✔ hot swap pour changer les switchs

✔ construction robuste

✔ rétroéclairage RGB par touche

Ses limites :

✖ pas de mode sans fil

✖ pas de repose-poignets

✖ pas de touches multimédias dédiées

✖ logiciel surtout optimisé pour Windows

Au final, ce clavier s’adresse surtout aux joueurs qui recherchent un clavier gaming rapide, fiable et personnalisable, sans forcément chercher les fonctionnalités les plus extravagantes.

Si votre priorité est la réactivité et la qualité de frappe, le HyperX Origins 2 1800 reste une option très sérieuse. Prix indicatif CHF 119.-, constaté ce jour sur le web.