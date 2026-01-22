Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties s’offre une démo jouable gratuite et un nouveau trailer avant sa sortie

Cette version d’essai gratuite offre un aperçu des deux titres présents dans le jeu pour un condensé explosif d’action et d’aventure :

Yakuza Kiwami 3 vous invite à explorer Ryukyu, à Okinawa, en tant que Kazuma Kiryu. Pour tabasser les méchants, vous aurez le choix entre le très brutal style Kiwami du Dragon de Dojima et le style Ryuku, qui vous invite à utiliser un maximum d’armes de mêlée. Des quêtes annexes comme le karaoké, des sous-intrigues passionnantes et une personnalisation des tenues sont notamment au menu, entre autres réjouissances typiques de la série.



Dark Ties est une toute nouvelle histoire centrée sur Yoshitaka Mine. Cet antagoniste de l’arc principal de Yakuza 3 explore Kamurocho au travers de nombreuses expériences diverses et variées tout en profitant d’un style de combat qui mélange armes à feu et boxe pour offrir de nouvelles et rafraîchissantes sensations de combat.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties : une démo jouable est disponible sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sort le 12 février 2026