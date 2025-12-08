🎧✨ Concours de l’Avent – Gagne un casque Sony WH-1000XM6 ! ✨🎧

Pour célébrer la période de l’Avent, S2PMag et Sony te proposent de participer à un tirage au sort pour tenter de remporter le tout nouveau casque audio Sony WH-1000XM6 !
À propos du casque
Le Sony WH-1000XM6 est un casque sans fil haut de gamme pensé pour les mélomanes comme pour les voyageurs :
- Réduction de bruit active de dernière génération pour t’isoler du monde extérieur.
- Son haute résolution avec des basses profondes et des aigus détaillés.
- Confort longue durée grâce à des coussinets souples et un arceau léger.
- Autonomie généreuse pour écouter ta musique pendant de longues heures sans recharge.
- Commandes tactiles et connectivité Bluetooth multipoint pour passer facilement d’un appareil à l’autre.
Idéal pour jouer, regarder des films ou profiter de ta musique dans un véritable cocon sonore.
📅 Le tirage au sort aura lieu le 12 décembre.
📧 Pour participer :
Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet :
« Concours Casque Sony WH-1000XM6 »
Dans ton message, indique :
- ton nom et prénom
- ton adresse postale complète
⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.
Bonne chance et belles fêtes de l’Avent !
L’équipe S2PMag