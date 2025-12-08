🎧✨ Concours de l’Avent – Gagne un casque Sony WH-1000XM6 ! ✨🎧

8 décembre 2025

Pour célébrer la période de l’Avent, S2PMag et Sony te proposent de participer à un tirage au sort pour tenter de remporter le tout nouveau casque audio Sony WH-1000XM6 !

À propos du casque
Le Sony WH-1000XM6 est un casque sans fil haut de gamme pensé pour les mélomanes comme pour les voyageurs :

  • Réduction de bruit active de dernière génération pour t’isoler du monde extérieur.
  • Son haute résolution avec des basses profondes et des aigus détaillés.
  • Confort longue durée grâce à des coussinets souples et un arceau léger.
  • Autonomie généreuse pour écouter ta musique pendant de longues heures sans recharge.
  • Commandes tactiles et connectivité Bluetooth multipoint pour passer facilement d’un appareil à l’autre.

Idéal pour jouer, regarder des films ou profiter de ta musique dans un véritable cocon sonore.

📅 Le tirage au sort aura lieu le 12 décembre.

📧 Pour participer :
Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet :
« Concours Casque Sony WH-1000XM6 »

Dans ton message, indique :

  • ton nom et prénom
  • ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.

Bonne chance et belles fêtes de l’Avent !
L’équipe S2PMag

