🎧✨ Concours de l’Avent – Gagne un casque Sony WH-1000XM6 ! ✨🎧

Pour célébrer la période de l’Avent, S2PMag et Sony te proposent de participer à un tirage au sort pour tenter de remporter le tout nouveau casque audio Sony WH-1000XM6 !

À propos du casque

Le Sony WH-1000XM6 est un casque sans fil haut de gamme pensé pour les mélomanes comme pour les voyageurs :

Réduction de bruit active de dernière génération pour t’isoler du monde extérieur.

pour t’isoler du monde extérieur. Son haute résolution avec des basses profondes et des aigus détaillés.

avec des basses profondes et des aigus détaillés. Confort longue durée grâce à des coussinets souples et un arceau léger.

grâce à des coussinets souples et un arceau léger. Autonomie généreuse pour écouter ta musique pendant de longues heures sans recharge.

pour écouter ta musique pendant de longues heures sans recharge. Commandes tactiles et connectivité Bluetooth multipoint pour passer facilement d’un appareil à l’autre.

Idéal pour jouer, regarder des films ou profiter de ta musique dans un véritable cocon sonore.

📅 Le tirage au sort aura lieu le 12 décembre.

📧 Pour participer :

Envoie un e-mail à redaction@s2pmag.ch avec pour objet :

« Concours Casque Sony WH-1000XM6 »

Dans ton message, indique :

ton nom et prénom

ton adresse postale complète

⚠️ Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse.

Bonne chance et belles fêtes de l’Avent !

L’équipe S2PMag