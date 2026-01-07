AMD renforce son leadership dans le domaine de l’IA sur les postes clients, les parties graphiques et l’écosystème logiciel avec de nouvelles annonces Ryzen, Ryzen AI et AMD ROCm au CES 2026

Dynamique des OEMs et de l’écosystème

AMD continue d’étendre sa présence dans tous les segments du marché, avec toujours plus de systèmes équipés de processeurs AMD. Des ordinateurs portables haut de gamme pour le grand public et les joueurs aux systèmes hautes performances destinés aux créateurs, développeurs et utilisateurs professionnels, les principaux fabricants OEM choisissent AMD pour leurs modèles les plus importants. Cette dynamique reflète la demande croissante des clients et un portefeuille inégalé qui offre des performances, une efficacité et un leadership inégalés en matière d’IA.En plus d’élargir sa gamme de systèmes OEM, AMD accélère la dynamique dans l’écosystème de l’IA en collaborant avec les principaux développeurs de logiciels afin d’intégrer de nouvelles fonctionnalités d’IA dans les applications quotidiennes des utilisateurs. De la création de contenu à la productivité en passant par les jeux, ces collaborations garantissent que les PC Ryzen AI offrent des avantages réels et tangibles immédiatement. S’appuyant sur une base croissante d’outils, de frameworks et de services d’assistance aux développeurs, AMD permet des flux de travail plus rapides, une automatisation plus intelligente et des expériences plus personnalisées sur toutes ses plateformes.AMD offre des expériences de nouvelle génération à travers toute la pile logicielle

AMD fait progresser sa pile logicielle dans les domaines de l’IA, des jeux vidéo et des postes clients afin d’offrir une compatibilité plus large, un accès plus facile et des performances accrues aux développeurs comme aux utilisateurs. Les récentes mises à jour couvrent les produits Ryzen™, Radeon™ et Ryzen™ AI, permettant une intégration plus étroite des plateformes et des outils améliorés pour les charges de travail actuelles.Le logiciel AMD ROCm élargit l’accès aux développeurs

AMD a annoncé que son logiciel AMD ROCm, la plateforme logicielle ouverte d’AMD, prend désormais en charge les processeurs Ryzen™ AI Série 400 et est disponible en téléchargement intégré via ComfyUI. La prochaine version 7.2 du logiciel AMD ROCm étendra la compatibilité à Windows et Linux, et les nouvelles versions de PyTorch sont désormais facilement accessibles via le logiciel AMD pour un déploiement simplifié sur Windows.Au cours de l’année écoulée, le logiciel AMD ROCm a permis d’améliorer jusqu’à cinq fois les performances de l’IA. La prise en charge de la plateforme a doublé pour les produits Ryzen et Radeon en 2025, et la disponibilité s’étend désormais à Windows et à un ensemble élargi de distributions Linux, contribuant à multiplier par dix le nombre de téléchargements d’une année sur l’autre.Toutes ces mises à jour font du logiciel AMD ROCm une base plus puissante et plus accessible pour le développement de l’IA, renforçant ainsi la position d’AMD en tant que plateforme de choix pour les développeurs qui souhaitent créer la prochaine génération d’applications intelligentes.AMD Software: Adrenalin Edition s’enrichit d’une intégration native de l’IA

AMD lance également AMD Software: Adrenalin Edition AI Bundle, une nouvelle fonctionnalité optionnelle conçue pour simplifier et accélérer la configuration locale de l’IA. Grâce à une installation unique et simplifiée, AI Bundle dote les systèmes équipés de composants AMD des outils essentiels nécessaires pour commencer à créer et à exécuter des charges de travail IA, éliminant ainsi les configurations complexes et réduisant le temps d’installation. Les utilisateurs peuvent accéder à des applications courantes pour la génération d’images et les LLM locaux, ainsi qu’à la nouvelle prise en charge de PyTorch sur Windows, ce qui facilite plus que jamais l’exploration du développement de l’IA directement sur leur PC.AMD FSR « Redstone » avec de nouvelles technologies propulsées par Machine Learning pour les jeux

Le mois dernier, AMD a lancé ses fonctionnalités AMD FSR « Redstone » très attendues, notamment FSR Upscaling et FSR Frame Generation, désormais disponibles dans le pilote AMD Software: Adrenalin Edition 25.12.1.Conçues pour améliorer la qualité visuelle et les performances dans les jeux récents, les technologies FSR Upscaling et FSR Frame Generation utilisent le Machine Learning pour offrir des images plus nettes et des fréquences d’images plus fluides, pour une meilleure expérience de jeu. La technologie FSR Upscaling reconstitue des images nettes et haute définition à partir d’images de définition moindre, tandis que la technologie FSR Frame Generation crée et insère de nouvelles images entre celles déjà générées, pour un jeu plus fluide et une fréquence d’images plus élevée. Ces deux fonctionnalités sont désormais disponibles via le pilote AMD Software: Adrenalin Edition 25.12.1.En outre, AMD a annoncé le FSR Radiance Caching, qui améliore les performances du ray tracing en prédisant intelligemment le comportement de la lumière. Cela réduit le temps de rendu tout en préservant une grande fidélité visuelle, offrant ainsi une plus grande efficacité sans sacrifier la qualité. Le FSR Radiance Caching est désormais disponible en avant-première pour les développeurs sur GPUOpen.com.