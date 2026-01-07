AMD renforce son leadership dans le domaine de l’IA sur les postes clients, les parties graphiques et l’écosystème logiciel avec de nouvelles annonces Ryzen, Ryzen AI et AMD ROCm au CES 2026

Au CES 2026, AMD (NASDAQ : AMD) a dévoilé sa dernière génération de processeurs pour ordinateur portable et de bureau qui étendent son portefeuille de solutions informatiques, offrent des capacités en IA étendues, des performances en jeu de premier plan et des fonctionnalités adaptées à l’entreprise sur un nombre de systèmes plus important que jamais.
|AMD a présenté les nouveaux processeurs AMD Ryzen™ AI Série 400 pour les PC Copilot+, AMD Ryzen™ AI Max+ pour les ordinateurs portables haut de gamme fins et légers et les ordinateurs de bureau compacts (small form-factor). L’entreprise a également annoncé la série Ryzen™ AI PRO 400, conçue pour répondre aux besoins des ordinateurs portables professionnels d’aujourd’hui, offrant une accélération de l’IA, une sécurité moderne et une gestion de niveau professionnel.Alors que l’IA devient un élément central de l’expérience sur PC, AMD élargit son portefeuille matériel avec le lancement d’AMD Ryzen™ AI Halo, la première plateforme de développement IA sous la marque AMD. Le matériel n’est qu’un début : AMD a également annoncé l’ajout de la prise en charge logicielle de ROCm™ 7.2 pour tous les processeurs Ryzen™ AI Série 400, ainsi qu’un nouveau lot de fonctionnalités IA pour AMD Software: Adrenalin™ Edition, qui rend l’adoption, le développement et le déploiement de l’IA simples et accessibles.Pour les joueurs, AMD annonce le successeur du meilleur processeur gaming du marché. Le Ryzen™ 7 9850X3D s’appuie sur l’héritage du Ryzen™ 7 9800X3D avec une fréquence boost accrue de 400 MHz, offrant ainsi de nouveaux niveaux de performances en jeu et ravissant la couronne du gaming. Pour les utilisateurs de produits Radeon™, FSR « Redstone » apporte la génération d’images et la mise à l’échelle par Machine Learning (ML) aux derniers titres AAA, faisant progresser la vision de AMD vers celle d’une plateforme de calcul IA complète.« L’IA redéfinit le PC, et AMD est à la tête de cette transformation », a déclaré Jack Huynh, vice-président senior et directeur général du groupe AMD Computing and Graphics. « Que ce soit pour les systèmes destinés au grand public, aux professionnels ou aux passionnés, nous proposons des plateformes qui offrent des performances de calcul élevées, une IA de pointe, des graphismes immersifs et un écosystème logiciel en pleine expansion qui donne les moyens aux développeurs et aux créateurs d’intégrer l’intelligence, d’optimiser les performances et l’efficacité de manière transparente, et d’étendre l’innovation à tous les formats. Notre approche full-stack prend vie, offrant aux utilisateurs des expériences plus intelligentes, plus rapides et plus immersives, aujourd’hui et demain ».Présentation des séries AMD Ryzen™ AI 400 et AMD Ryzen™ AI PRO 400
AMD offre une expérience IA de nouvelle génération sur les PC Copilot+ grand public et professionnels, les PC Windows les plus rapides, les plus intelligents et les plus sécurisés jamais conçus, grâce aux nouveaux processeurs Ryzen™ AI 400 et Ryzen™ AI PRO 400. Basées sur l’architecture avancée « Zen 5 » et équipées de NPU AMD XDNA™ 2 de deuxième génération, ces deux familles de processeurs offrent jusqu’à 60 TOPS de puissance de calcul NPU pour l’IA, chaque processeur de la gamme dépassant les exigences des PC Copilot+ pour des expériences IA sans faille. Avec jusqu’à 12 cœurs de processeur haute performance, une partie graphique AMD Radeon™ Série 800M intégrée et des vitesses mémoire plus rapides, ces processeurs offrent des performances de pointe, une autonomie de plusieurs jours et un calcul intelligent sur une large gamme de systèmes et de formats.Pour les utilisateurs professionnels, la série Ryzen™ AI PRO 400 est spécialement conçue pour les environnements informatiques modernes. Elle offre des performances avancées ainsi que les technologies AMD PRO pour une sécurité multicouche, une gestion simplifiée et une stabilité à long terme de la plateforme. Conçus pour aider les équipes informatiques à moderniser leurs parcs en toute confiance, ces processeurs offrent une fiabilité de niveau professionnel tout en prenant en charge les mêmes fonctionnalités d’IA que celles disponibles sur l’ensemble de la série Ryzen™ AI 400. Cela garantit aux utilisateurs professionnels une expérience utilisateur cohérente et haut de gamme, tandis que les responsables informatiques bénéficient de performances et d’une rentabilité inégalées.Avec cette dernière génération de processeurs Ryzen™ AI, AMD est à la pointe de l’évolution des PC IA, depuis leur adoption par les premiers utilisateurs jusqu’à leur utilisation courante, faisant progresser la catégorie grâce à une puissance de calcul accrue, une plus grande portée de la plate-forme et des expériences plus riches sur les appareils. En collaboration avec ses partenaires de l’écosystème, les processeurs Ryzen AI Série 400 alimentent la prochaine vague de calcul intelligent et véritablement réactif.Prix et disponibilité
Les systèmes équipés des processeurs AMD Ryzen™ AI Série 400 et AMD Ryzen™ AI PRO Série 400 seront disponibles à partir du premier trimestre 2026 chez les principaux fabricants OEM, notamment Acer, ASUS, Dell, HP, GIGABYTE et Lenovo. Les ordinateurs de bureau équipés des processeurs Ryzen™ AI Série 400 seront présentés plus tard au cours du deuxième trimestre 2026.
|AMD élargit sa gamme AMD Ryzen AI Max+
AMD a annoncé les Ryzen AI Max+ 392 et Ryzen AI Max+ 388, deux nouveaux modèles qui viennent compléter la gamme Ryzen™ AI Max+ et étendent les capacités de calcul IA haute performance, des partie graphiques intégrées de classe desktop et l’architecture mémoire unifiée aux ordinateurs portables haut de gamme ultra fins, aux stations de travail et aux mini-PC compacts. Les processeurs Ryzen AI Max+ s’appuient sur une adoption rapide et permettent aux fabricants OEM de proposer des PC Copilot+ optimisés pour les charges de travail créatives et IA exigeantes, ainsi que pour les jeux immersifs, sans compromettre la portabilité ou l’expérience utilisateur.Les derniers processeurs de la série Ryzen AI Max+ combinent des cœurs AMD « Zen 5 » à haut rendement avec des partie graphiques AMD Radeon™ Série 8060S et des NPU basées sur l’architecture AMD XDNA™ de deuxième génération pour offrir des performances exceptionnelles dans une architecture unique et économe en énergie. Qu’il s’agisse d’accélérer des modèles de langage volumineux, de faire le rendu de médias haute définition ou de jouer à des jeux modernes avec des paramètres graphiques élevés, les processeurs de la série Ryzen AI Max+ sont conçus pour offrir des performances versatiles et sans compromis dans des designs ultra fins premiums.Prix et disponibilité
Les systèmes équipés des nouveaux processeurs de la série AMD Ryzen AI Max+ seront disponibles à partir du premier trimestre 2026 chez les principaux partenaires OEM, notamment Acer et ASUS, et d’autres systèmes devraient suivre tout au long de l’année.
|AMD Ryzen AI Halo repense la station de travail ultime pour l’IA
AMD a également dévoilé la plateforme de développement AMD Ryzen™ AI Halo, un nouveau mini-PC de marque AMD conçu pour faire progresser le développement de l’IA. Équipée des processeurs haute performance de la série Ryzen™ AI Max+, cette nouvelle plateforme de développement offre des capacités de calcul IA et une partie graphique intégrée de classe desktop dans un format compact, idéal pour exécuter localement des grands modèles de langage jusqu’à 200 milliards de paramètres. AMD Ryzen™ AI Halo offre jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, jusqu’à 60 TFLOPS de performances graphiques avec AMD RDNA™ 3.5 et prend en charge Windows et Linux. Prêt à l’emploi, AMD Ryzen™ AI Halo est entièrement optimisé pour les derniers logiciels AMD ROCm et les flux de travail des développeurs d’IA, offrant une expérience fluide dès le premier jour et garantissant aux développeurs l’accès à des applications et des modèles d’IA innovants préinstallés, pour une expérience sans accroc.Prix et disponibilité
Ryzen AI Halo est prévu pour être lancé au deuxième trimestre 2026. Les détails concernant le prix et la disponibilité sur le marché seront communiqués à l’approche du lancement.Des performances de jeu hors pair avec le processeur Ryzen™ 7 9850X3D
AMD place la barre encore plus haut dans le domaine du jeu sur PC de bureau avec le lancement du processeur Ryzen™ 7 9850X3D, le processeur de jeu le plus récent et le plus rapide de la gamme Ryzen™ 9000X3D. Basé sur l’architecture « Zen 5 » et doté de la technologie AMD 3D V-Cache™ de deuxième génération, ce processeur offre des gains de performances incroyables dans les jeux les plus exigeants d’aujourd’hui, avec des performances en jeu jusqu’à 27 % supérieures à celles du processeur Intel Core Ultra 9 285K.
Avec huit cœurs haute performance et 16 cœurs logiques, le processeur Ryzen™ 9850X3D est optimisé pour une efficacité maximale dans les charges de travail liées aux jeux, offrant une latence ultra-faible et un nombre d’images par seconde exceptionnel. Il dispose d’une fréquence boost pouvant atteindre 5,6 GHz et d’une mémoire cache totale de 104 Mo, ce qui permet un gameplay fluide et un multitâche efficace dans les jeux modernes, le streaming et les applications en arrière-plan.
Avec son cache incroyable et des performances optimisées pour le jeu vidéo, la série 9000X3D continue de placer la barre plus haut pour les joueurs passionnés.Prix et disponibilité
Les systèmes équipés de processeurs AMD Ryzen 7 9850X3D seront disponibles auprès des principaux OEM, des intégrateurs système et des revendeurs à partir du premier trimestre 2026.
|Dynamique des OEMs et de l’écosystème
AMD continue d’étendre sa présence dans tous les segments du marché, avec toujours plus de systèmes équipés de processeurs AMD. Des ordinateurs portables haut de gamme pour le grand public et les joueurs aux systèmes hautes performances destinés aux créateurs, développeurs et utilisateurs professionnels, les principaux fabricants OEM choisissent AMD pour leurs modèles les plus importants. Cette dynamique reflète la demande croissante des clients et un portefeuille inégalé qui offre des performances, une efficacité et un leadership inégalés en matière d’IA.En plus d’élargir sa gamme de systèmes OEM, AMD accélère la dynamique dans l’écosystème de l’IA en collaborant avec les principaux développeurs de logiciels afin d’intégrer de nouvelles fonctionnalités d’IA dans les applications quotidiennes des utilisateurs. De la création de contenu à la productivité en passant par les jeux, ces collaborations garantissent que les PC Ryzen AI offrent des avantages réels et tangibles immédiatement. S’appuyant sur une base croissante d’outils, de frameworks et de services d’assistance aux développeurs, AMD permet des flux de travail plus rapides, une automatisation plus intelligente et des expériences plus personnalisées sur toutes ses plateformes.AMD offre des expériences de nouvelle génération à travers toute la pile logicielle
AMD fait progresser sa pile logicielle dans les domaines de l’IA, des jeux vidéo et des postes clients afin d’offrir une compatibilité plus large, un accès plus facile et des performances accrues aux développeurs comme aux utilisateurs. Les récentes mises à jour couvrent les produits Ryzen™, Radeon™ et Ryzen™ AI, permettant une intégration plus étroite des plateformes et des outils améliorés pour les charges de travail actuelles.Le logiciel AMD ROCm élargit l’accès aux développeurs
AMD a annoncé que son logiciel AMD ROCm, la plateforme logicielle ouverte d’AMD, prend désormais en charge les processeurs Ryzen™ AI Série 400 et est disponible en téléchargement intégré via ComfyUI. La prochaine version 7.2 du logiciel AMD ROCm étendra la compatibilité à Windows et Linux, et les nouvelles versions de PyTorch sont désormais facilement accessibles via le logiciel AMD pour un déploiement simplifié sur Windows.Au cours de l’année écoulée, le logiciel AMD ROCm a permis d’améliorer jusqu’à cinq fois les performances de l’IA. La prise en charge de la plateforme a doublé pour les produits Ryzen et Radeon en 2025, et la disponibilité s’étend désormais à Windows et à un ensemble élargi de distributions Linux, contribuant à multiplier par dix le nombre de téléchargements d’une année sur l’autre.Toutes ces mises à jour font du logiciel AMD ROCm une base plus puissante et plus accessible pour le développement de l’IA, renforçant ainsi la position d’AMD en tant que plateforme de choix pour les développeurs qui souhaitent créer la prochaine génération d’applications intelligentes.AMD Software: Adrenalin Edition s’enrichit d’une intégration native de l’IA
AMD lance également AMD Software: Adrenalin Edition AI Bundle, une nouvelle fonctionnalité optionnelle conçue pour simplifier et accélérer la configuration locale de l’IA. Grâce à une installation unique et simplifiée, AI Bundle dote les systèmes équipés de composants AMD des outils essentiels nécessaires pour commencer à créer et à exécuter des charges de travail IA, éliminant ainsi les configurations complexes et réduisant le temps d’installation. Les utilisateurs peuvent accéder à des applications courantes pour la génération d’images et les LLM locaux, ainsi qu’à la nouvelle prise en charge de PyTorch sur Windows, ce qui facilite plus que jamais l’exploration du développement de l’IA directement sur leur PC.AMD FSR « Redstone » avec de nouvelles technologies propulsées par Machine Learning pour les jeux
Le mois dernier, AMD a lancé ses fonctionnalités AMD FSR « Redstone » très attendues, notamment FSR Upscaling et FSR Frame Generation, désormais disponibles dans le pilote AMD Software: Adrenalin Edition 25.12.1.Conçues pour améliorer la qualité visuelle et les performances dans les jeux récents, les technologies FSR Upscaling et FSR Frame Generation utilisent le Machine Learning pour offrir des images plus nettes et des fréquences d’images plus fluides, pour une meilleure expérience de jeu. La technologie FSR Upscaling reconstitue des images nettes et haute définition à partir d’images de définition moindre, tandis que la technologie FSR Frame Generation crée et insère de nouvelles images entre celles déjà générées, pour un jeu plus fluide et une fréquence d’images plus élevée. Ces deux fonctionnalités sont désormais disponibles via le pilote AMD Software: Adrenalin Edition 25.12.1.En outre, AMD a annoncé le FSR Radiance Caching, qui améliore les performances du ray tracing en prédisant intelligemment le comportement de la lumière. Cela réduit le temps de rendu tout en préservant une grande fidélité visuelle, offrant ainsi une plus grande efficacité sans sacrifier la qualité. Le FSR Radiance Caching est désormais disponible en avant-première pour les développeurs sur GPUOpen.com.