Faites la course sur le circuit Minecraft World au côté de Steve et Alex dans le pack Minecraft dans Sonic Racing: CrossWorlds

cedric 9 octobre 2025 Games, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PS4, PS5, Toute l'actu, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

Les joueurs peuvent maintenant jouer leurs personnages préférés comme Steve, Alex et un creeper en faisant la course sur le circuit Minecraft World, les immergeant dans un monde pixellisé rempli de blocs.

Le Pack Minecraft inclut les éléments suivants : 

  • Steve, Alex, et un creeper en tant que personnages jouables 
  • Le véhicule Wagonnet 
  • Six autocollants pour le véhicule Wagonnet
  • Le circuit Minecraft World 
  • Cinq pistes musicales originales de Minecraft
  • Des nouveaux remix de pistes musicales originales de Minecraft  
  • 6 emotes par personnage 

Le Pack Minecraft est inclut dans l’édition Digital Deluxe ou dans le season pass mais peut-être acheté séparément sur les différents store.

Sonic Racing: CrossWorlds est disponible à la fois en version physique et numérique sur PlayStation 5 , PlayStation 4 , Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch- modèle OLED et Nintendo Switch Lite.

