Les ​ festivités de Fortnite : Cauchemars 2025 commencent

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pour cette grande occasion, Doja Cat incarne la Mère des Épines et donne un tout nouveau visage à la peur. Elle transforme Battle Royale en royaume hanté et sème le chaos avec des monstres sacrés de la terreur tels que Jason, Ghostface, R.E.P.O. et bien d’autres à venir. Avec 9 nouvelles collaborations, incluant également Mercredi Addams et Scooby-Doo, c’est le casting le plus massif qu’ait connu Fortnite : Cauchemars à ce jour. Plongez dans les ténèbres dès maintenant et jusqu’au 1er novembre.

Par ailleurs, deux morceaux tirés du nouvel album de Doja Cat, Vie, arrivent sur Fortnite :

​​

​● AAAHH MEN ! – Doja Cat

​● Gorgeous – Doja Cat

​​

​L’horreur se propage également sur Recharge le 10 octobre, où la toute nouvelle île aux cauchemars fera son apparition.