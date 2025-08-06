Partager Facebook

Lorsque tous les enfants d’une même classe, à l’exception d’un, disparaissent mystérieusement la même nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui — ou quoi — est à l’origine de ce phénomène inexpliqué.

Adoptant une structure par chapitres, le film suit un personnage après l’autre (professeur, parent, policier, principal d’école). Chacun a sa propre version de la réalité et chaque segment représente une pièce du puzzle. Le début du film tient en haleine le spectateur par son ambiance inquiétante, intrigante et mystérieuse à souhait. La fin du film verse dans l’épouvante. Ce thriller horrifique réalisé par Zach Cregger offre un suspense glaçant et vaut le détour.

Evanouis

Un film de Zach Cregger

Avec Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich

Distributeur : Warner

Durée : 2h 08

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 6 août 205