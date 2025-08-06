Lorsque tous les enfants d’une même classe, à l’exception d’un, disparaissent mystérieusement la même nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui — ou quoi — est à l’origine de ce phénomène inexpliqué.
Adoptant une structure par chapitres, le film suit un personnage après l’autre (professeur, parent, policier, principal d’école). Chacun a sa propre version de la réalité et chaque segment représente une pièce du puzzle. Le début du film tient en haleine le spectateur par son ambiance inquiétante, intrigante et mystérieuse à souhait. La fin du film verse dans l’épouvante. Ce thriller horrifique réalisé par Zach Cregger offre un suspense glaçant et vaut le détour.
Evanouis
Un film de Zach Cregger
Avec Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich
Distributeur : Warner
Durée : 2h 08
Age légal : 16 ans
Age suggéré : 16 ans
Date de sortie : mercredi 6 août 205