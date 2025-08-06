« Evanouis » au cinéma !

Alexia Cerutti 6 août 2025 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Lorsque tous les enfants d’une même classe, à l’exception d’un, disparaissent mystérieusement la même nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui — ou quoi — est à l’origine de ce phénomène inexpliqué.

Adoptant une structure par chapitres, le film suit un personnage après l’autre (professeur, parent, policier, principal d’école). Chacun a sa propre version de la réalité et chaque segment représente une pièce du puzzle. Le début du film tient en haleine le spectateur par son ambiance inquiétante, intrigante et mystérieuse à souhait. La fin du film verse dans l’épouvante. Ce thriller horrifique réalisé par Zach Cregger offre un suspense glaçant et vaut le détour.

Evanouis

Un film de Zach Cregger

Avec Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich

Distributeur : Warner

Durée : 2h 08

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 6 août 205

Tags

A propos Alexia Cerutti

Voir aussi...

Découvrez les origines d’ASKA dans METAL EDEN, le FPS de science-fiction survolté par les créateurs de RUINER,

Il est temps de s’immerger dans l’univers énigmatique et immersif de METAL EDEN. Les joueurs vont …

Affrontez les insectes dans le Chapitre 6 – Saison 4 de Fortnite Battle Royale

Les insectes ont infesté l’ile Battle Royale, et les joueurs de l’O.X.R., la force de …

« Freaky Friday 2 » au cinéma !

L’histoire se déroule bien des années après la crise d’identité à laquelle les Coleman ont …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025