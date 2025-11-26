Aluminium OS : la nouvelle arme de Google pour conquérir le marché des ordinateurs

Partager Facebook

Google planche sur un système d’exploitation inédit, Aluminium OS, construit sur les fondations d’Android et destiné aux ordinateurs premium. Une offre d’emploi récemment publiée révèle les premières orientations de cette plateforme amenée à succéder, ou du moins à compléter, Chrome OS.

Google a déjà fait savoir qu’il planche sur un nouveau système d’exploitation destiné aux ordinateurs personnels, une plateforme inédite reposant sur l’architecture d’Android. Baptisé en interne Aluminium OS, ce projet s’ajoute à l’écosystème déjà existant de Chrome OS, le logiciel qui équipe les Chromebook. Bien que ces derniers constituent depuis plusieurs années une alternative économique et fiable aux machines Windows ou macOS, ils n’ont jamais véritablement conquis le grand public. Pour tenter de renverser la tendance, la firme de Mountain View élabore désormais un système hybride mêlant l’ADN de Chrome OS à celui d’Android.

Si le géant du numérique reste avare de détails, quelques indices émergent néanmoins au fil des publications officielles. Une récente offre d’emploi, repérée et relayée par nos confrères d’Android Authority, dévoile ainsi certaines orientations de cette plateforme en gestation. Le poste proposé, “Chef de produit senior, Android, ordinateurs portables et tablettes”, était publié sur LinkedIn. L’annonce précise que la personne recrutée devra “définir la feuille de route et superviser un portefeuille d’appareils professionnels fonctionnant sous Chrome OS et Aluminium Operating System (ALOS), couvrant tous les formats et toutes les gammes, afin de répondre aux usages des clients comme aux impératifs de l’entreprise”.

Aluminium OS : vers des PC Android haut de gamme ?

Grâce à ce document, on comprend que Google désigne en coulisses ce nouveau système sous le nom d’Aluminium OS. Là où Chrome OS s’adresse en priorité au marché de l’entrée de gamme et de l’informatique abordable, Aluminium OS viserait clairement le segment premium, avec des machines plus ambitieuses et mieux dotées.

Ce virage stratégique semble déjà retenir l’attention de Qualcomm. Les rumeurs évoquent une compatibilité avec les futurs processeurs Snapdragon X, dont les performances et l’efficacité énergétique pourraient rivaliser avec celles des ordinateurs d’Apple basés sur les puces maison. Une telle alliance renforcerait la volonté de Google de proposer une expérience PC Android capable de rivaliser avec les acteurs historiques du secteur.

Par ailleurs, l’offre d’emploi laisse entrevoir un autre axe majeur : l’intégration profonde de l’intelligence artificielle. À l’instar des PC Copilot+ sous Windows, la nouvelle plateforme de Google serait pensée “autour de l’IA”, souligne l’annonce. L’entreprise indique que son équipe “travaille sur un système d’exploitation inédit, Aluminium, fondé sur Android, désormais orienté vers des appareils et des expériences haut de gamme”.

Pour l’heure, aucune date précise n’a été communiquée. Toutefois, selon Android Authority, le lancement pourrait coïncider avec l’arrivée d’Android 17, attendue l’an prochain. Aluminium OS, encore enveloppé d’un certain mystère, pourrait ainsi constituer la prochaine grande offensive de Google sur le marché des PC, une tentative de redéfinir ce que pourrait être un ordinateur Android à l’ère de l’intelligence artificielle omniprésente.