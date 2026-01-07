ASUS présente sa gamme premium d’IA 2026 au CES : ExpertBook Ultra, série Expert, Chromebooks et MyExpert

Partager Facebook

ASUS présente au CES son portefeuille de solutions professionnelles d’avenir pour 2026, allant des produits basés sur l’IA aux logiciels intelligents. Ce portefeuille comprend le nouvel ASUS ExpertBook Ultra, le nouvel ordinateur portable haut de gamme de la série ExpertBook, ainsi que la nouvelle génération d’ordinateurs portables et de bureau des séries Expert P et B, la plateforme logicielle innovante ASUS MyExpert AI et une nouvelle gamme de Chromebooks. Ces produits sont spécialement conçus pour les environnements de travail hybrides modernes, alliant hautes performances, sécurité renforcée pour les entreprises et conception durable.

ASUS ExpertBook Ultra : Un savoir-faire d’exception

Le nouvel ExpertBook Ultra se positionne au sommet de la gamme ASUS ExpertBook, établissant la nouvelle référence en matière d’informatique mobile. Son design fin et minimaliste, aux finitions haut de gamme, incarne une élégance discrète et se décline en deux coloris saisissants : Jet Fog et Morn Grey. ASUS conçoit l’ExpertBook Ultra avec un usinage CNC de précision, combinant un alliage magnésium-aluminium robuste d’une dureté de 9H à un revêtement nano-céramique. Il en résulte une stabilité exceptionnelle et une allure élégante, sans alourdir l’appareil. Avec un poids plume de seulement 0,99 kg [1] , il répond aux normes militaires américaines de durabilité et de sécurité. Contrairement à de nombreux autres ordinateurs portables ultralégers, l’ExpertBook Ultra ne fait aucun compromis : il offre une connectique complète et une batterie de 70 Wh. Son cœur est un concentré de puissance dédié à l’IA : le tout dernier processeur Intel® Core™ Ultra X9 Série 3, offrant des performances NPU jusqu’à 50 TOPS [2] . Cette plateforme gère avec aisance le multitâche, les charges de travail d’IA exigeantes et les applications critiques pour l’entreprise. Le système de refroidissement ASUS ExpertCool Pro prend en charge une enveloppe thermique (TDP) jusqu’à 50 W [3] et garantit des performances stables même en cas de forte charge. L’ExpertBook Ultra est également doté d’un écran tactile OLED 3K tandem avec verre Corning® Gorilla® Glass, offrant une luminosité HDR jusqu’à 1 400 nits et des images nettes et éclatantes, idéales pour les travaux de précision et une expérience multimédia immersive. Le revêtement antireflet réduit les reflets et améliore le confort visuel. Un système audio six canaux avec Dolby Atmos® assure un son clair et immersif pour les présentations et les visioconférences. La sécurité est primordiale pour l’ExpertBook Ultra. ASUS ExpertGuardian respecte les directives strictes de la norme NIST SP-800-193, protégeant le firmware contre les modifications non autorisées, détectant les attaques et restaurant automatiquement les versions de confiance. Ceci réduit les temps d’arrêt et offre aux entreprises une fiabilité accrue pour leurs activités.

ASUS Expert P et Expert B Series : Des produits professionnels pour un travail plus intelligent, plus rapide et plus sécurisé

ASUS enrichit sa gamme Expert avec une nouvelle génération de produits professionnels alliant performance, intelligence et fiabilité. Conçues pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, ces gammes combinent des fonctionnalités d’IA avancées, une sécurité renforcée et une conception robuste, permettant ainsi aux employés et aux managers de travailler plus efficacement, plus rapidement et en toute sécurité, quel que soit l’environnement.

La gamme Expert P comprend l’ExpertBook P3 G2 équipé d’un processeur AMD Ryzen™ 7 260 et l’ExpertBook P5 G2 doté d’un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 470 ou Intel Core Ultra 7 Série 3 – chacun optimisé pour une productivité basée sur l’IA. Nouveauté dans la gamme : les mini-tours ExpertCenter P700 (PM700MG) intégrant les processeurs AMD Ryzen AI 7 445 les plus récents, pour des performances de calcul IA exceptionnelles et un fonctionnement ultra-silencieux. Un modèle P700 SFF de 8,6 litres avec processeurs AMD Ryzen AI Série 300 est également disponible.

La gamme Expert P est conçue pour tous ceux qui exigent des performances élevées, au bureau comme à distance. Ces PC Copilot+ prennent en charge le multitâche fluide et gèrent les charges de travail d’IA grâce aux dernières plateformes Intel Core Ultra ou AMD Ryzen AI. Ils combinent puissance de calcul, capacités graphiques avancées, stockage rapide et connectivité étendue : des solutions idéales et flexibles pour les flux de travail les plus exigeants. Qu’il s’agisse de traiter de grands volumes de données, de créer du contenu ou de réaliser des simulations complexes, la gamme P offre des performances adaptatives sur des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau polyvalents, garantissant ainsi une continuité d’activité fiable.

La gamme ExpertBook B s’adresse aux entreprises exigeant un maximum de sécurité, de fiabilité et d’efficacité en intelligence artificielle, en proposant des ordinateurs portables professionnels hautement configurables. Elle comprend notamment l’ExpertBook B5 G2 avec processeurs Intel Core Ultra série 7 de 3e génération et l’ExpertBook B3 G2 avec processeurs Intel Core Ultra série 7 de 3e génération ou AMD Ryzen AI. Tous les produits intègrent ASUS ExpertGuardian, un système de sécurité d’entreprise qui protège les données sensibles grâce à une double ROM BIOS, une protection du châssis par détection d’intrusion et une authentification biométrique optionnelle.

Le châssis répond à la norme MIL-STD-810H [4] et peut donc supporter des conditions d’utilisation exigeantes ; il est idéal pour les déploiements à grande échelle en entreprise, les déplacements professionnels fréquents ou les environnements de travail intensifs. Associée à un puissant traitement par IA et à une gestion système intelligente, la série B aide les entreprises à optimiser leur productivité tout en garantissant l’intégrité des données et la durée de vie des produits.

ASUS MyExpert : Solution IA tout-en-un pour optimiser les flux de travail professionnels

Au cœur de notre offre se trouve ASUS MyExpert [5] . Cette plateforme d’IA tout-en-un optimise la productivité, améliore la qualité du travail et simplifie les tâches quotidiennes dans de nombreux contextes professionnels. MyExpert regroupe cinq fonctions intelligentes au sein d’une interface unique et intuitive : Chat IA, Centre de connaissances, Outils avancés avec AI Writer et Mail Master, ASUS AI ExpertMeet avec listes de suivi automatisées et Recherche de fichiers pour un accès instantané. Toutes ces fonctions bénéficient d’une protection des données renforcée et permettent une collaboration fluide et sécurisée, aussi bien sur site que dans le cloud.

Chromebooks ASUS : des produits robustes et polyvalents pour l’école

ASUS présente également le Chromebook CM32 Détachable, doté d’un écran 12 pouces 2,5K 120 Hz offrant une luminosité de 600 nits et protégé par du verre Gorilla® Glass. Conçu pour une durabilité maximale, il propose un clavier détachable avec connecteur à ressort, une coque rigide en option et un stylet avec chargeur sans fil également en option. Il a passé avec succès 24 tests militaires MIL-STD-810H ainsi qu’une série de tests internes rigoureux. Le processeur MediaTek Kompanio 540 prend en charge jusqu’à 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage et le Wi-Fi 7, ce qui le rend idéal pour les environnements éducatifs et le travail hybride. Les Chromebook CM14 et CM15 allient conception durable et fonctionnalités adaptées aux entreprises. Six coloris disponibles, des plastiques recyclés et une finition résistante à l’usure témoignent de leur engagement en faveur du développement durable. Les deux modèles sont dotés d’écrans grand angle Full HD, de processeurs MediaTek Kompanio 540, jusqu’à 8 Go de mémoire vive, 128 Go de capacité de stockage, d’une sortie HDMI, de deux ports USB Type-C et d’un système de connexion de batterie sans outil pour une maintenance et des mises à niveau simplifiées. Tous les produits sont conçus selon la norme de robustesse américaine MIL-STD-810H, ce qui les rend parfaitement adaptés aux environnements d’utilisation exigeants.

Prix ​​et disponibilité

ExpertBook Ultra disponible au premier trimestre 2026 à partir de 2199 CHF (prix de vente conseillé).

ExpertBook P5 disponible au premier trimestre 2026 à partir de 1499 CHF (prix de vente conseillé).

ExpertBook P3 disponible au premier trimestre 2026 à partir de 849 CHF (prix de vente conseillé).

ExpertBook B5 disponible au deuxième trimestre 2026 à partir de 1499 CHF (prix de vente conseillé).

ExpertBook B3 disponible au premier trimestre 2026 à partir de 899 CHF (prix de vente conseillé).

Les prix et la disponibilité sont donnés à titre indicatif uniquement et peuvent être modifiés.