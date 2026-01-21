Après le logiciel, le matériel : OpenAI prépare son offensive hardware

Partager Facebook

Valorisée au cœur de l’écosystème de l’IA, OpenAI ne veut plus se limiter aux modèles numériques. L’entreprise plancherait sur ses premiers appareils grand public, conçus avec l’ex-designer d’Apple Jony Ive, et viserait une présentation officielle dans le courant de l’année 2026.

OpenAI s’apprête manifestement à franchir une nouvelle étape stratégique. Selon un haut responsable de l’entreprise, le pionnier de l’intelligence artificielle générative serait en mesure de dévoiler son tout premier appareil matériel au cours du second semestre 2026. Une annonce très attendue, tant le projet cristallise les ambitions du créateur de ChatGPT, désormais déterminé à dépasser le seul champ logiciel.

Car OpenAI ne se contente plus de développer des modèles d’IA. Après avoir profondément bouleversé le paysage technologique avec le lancement de ChatGPT en 2022, la société entend désormais proposer ses propres dispositifs physiques, conçus pour accueillir et exploiter pleinement ces intelligences artificielles. Pour réussir cette entrée sur un terrain aussi concurrentiel que le hardware, l’entreprise s’est entourée d’une figure emblématique du design industriel : Jony Ive, ancien maître d’œuvre de l’esthétique des produits Apple.

Une présentation attendue, une commercialisation encore incertaine

Cette incursion dans le matériel suscite de nombreuses attentes. Et pour cause : l’alliance entre OpenAI et l’ex-responsable du design de Cupertino nourrit l’espoir d’une approche radicalement nouvelle des interfaces et des usages. Chris Lehane, directeur des affaires internationales chez OpenAI, a confirmé à Axios que l’entreprise avançait « dans la bonne direction » pour présenter un premier produit au cours de la seconde moitié de l’année 2026. Il tempère toutefois cet enthousiasme : la phase de commercialisation pourrait intervenir plus tard, et un report de la présentation reste envisageable à ce stade.

Des ambitions matérielles encore largement mystérieuses

Pour l’heure, OpenAI entretient soigneusement le flou autour de la nature exacte de ses futurs appareils. L’entreprise laisse néanmoins entendre qu’elle pourrait soit inaugurer des catégories de produits entièrement inédites, soit réinventer des formats existants à l’aune des capacités de l’IA. Dans un texte fondateur annonçant cette initiative, Sam Altman et Jony Ive soulignaient que « les ordinateurs sont désormais capables de voir, de penser et de comprendre », tout en regrettant que l’expérience utilisateur demeure enfermée dans des interfaces traditionnelles, héritées d’une autre époque.

En attendant une communication officielle, les spéculations vont bon train. Plusieurs rumeurs, relayées récemment sur le réseau social X, évoquent un premier produit qui pourrait prendre la forme d’un concurrent des AirPods, doté d’un design radicalement différent et d’une puce aux performances comparables à celles de certains smartphones. Ces indiscrétions avancent même une présentation dès septembre, accompagnée d’objectifs de production ambitieux, compris entre 40 et 50 millions d’unités sur la première année.

Un écosystème matériel en gestation

Toujours selon ces sources non confirmées, ce premier appareil ne serait qu’un point de départ. OpenAI envisagerait le lancement de quatre autres produits d’ici la fin de l’année 2028, parmi lesquels figureraient un dispositif de type stylet ainsi qu’un appareil destiné à l’environnement domestique. Autant de pistes qui laissent entrevoir la volonté de bâtir un véritable écosystème matériel centré sur l’IA.

Reste que, fidèle à sa discrétion habituelle, OpenAI n’a validé aucune de ces informations. En l’absence d’annonce officielle, ces projections doivent donc être accueillies avec prudence. Une chose est certaine toutefois : si l’entreprise parvient à conjuguer sa maîtrise logicielle avec une vision matérielle innovante, son entrée sur le marché du hardware pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire des interfaces intelligentes.