Dans « Assises » Tiphaine Auzière, avocate de profession (et aussi fille de Brigitte Macron), nous plonge au cœur de la justice. Son personnage principal, Diane va défendre plusieurs femmes. Il y a la petite Jeanne, victime d’abus sexuels de la part de son beau-père, Laura, victime de violences conjugales accusée du meurtre de son conjoint ou encore Mme Defachelle, victime d’agressions sexuelles au travail. On y suit la manière dont Diane les prépare aux audiences, avant d’assister aux procès eux-mêmes avec les auditions et les plaidoiries.

Au fil des pages, on découvre comment certains ont pu se retrouver là tout en se demandant ce qu’il vont devenir ? Comment se reconstruire quand on a été abusée par un adulte en qui on avait toute confiance ? La route de Diane va aussi croiser celle de César, procureur. Un roman captivant sur l’emprise et la justice.