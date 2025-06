Avis – Ecouteurs Sennheiser Accentum Open : une bouffée d’air frais dans l’univers audio sans fil

Partager Facebook

Télétravail, déplacements, détente : Sennheiser veut s’adapter à tous les instants de la journée. Avec ses Accentum Open, la marque allemande propose des écouteurs qui misent sur la légèreté, l’espace sonore et le confort, loin des carcans des modèles classiques.

Dans un marché saturé d’écouteurs intra-auriculaires scellant le monde extérieur au nom de l’immersion, Sennheiser propose une alternative aussi audacieuse qu’élégante avec ses Accentum Open Earbuds. Pensés pour épouser l’oreille sans l’obstruer, ces écouteurs adoptent une conception ouverte, permettant à l’auditeur de demeurer attentif à son environnement tout en profitant d’une reproduction sonore étonnamment précise – notamment dans les médiums et les aigus, domaines où la marque allemande excelle historiquement.

Une conception pensée pour le quotidien

Que vous soyez en télétravail, en déplacement urbain ou simplement en quête d’une écoute décontractée, sans pression auditive, les Accentum Open misent sur un équilibre subtil entre confort, intelligibilité sonore et usage pratique, le tout sans recourir à la réduction active du bruit (ANC). L’objectif : offrir une écoute naturelle et aérée, sans sacrifier la qualité audio chère à Sennheiser.

Esthétique minimaliste et ergonomie maîtrisée

D’un point de vue stylistique, le design des Accentum Open se veut dépouillé et fonctionnel, dans la droite lignée des écouteurs ouverts contemporains. Déclinés en noir ou en blanc – cette dernière version évoquant immanquablement les célèbres AirPods d’Apple – ils s’adressent tout particulièrement aux amateurs d’écouteurs à tige, à l’inverse des modèles dotés de coques auriculaires plus enveloppantes, comme les Momentum 4 True Wireless.

Des performances audio convaincantes sans ANC

Sous leur coque discrète, ces écouteurs abritent des transducteurs dynamiques de 11 mm délivrant une puissance sonore respectable, aisément exploitable sans atteindre des niveaux extrêmes. L’absence de réduction active du bruit est ici compensée par un rendu audio bien calibré, optimisé pour les environnements calmes. Les commandes tactiles, par ailleurs, se révèlent particulièrement réactives et intuitives.

Connectivité moderne et multipoint

Côté connectivité, les Accentum Open intègrent le Bluetooth 5.3, gage de stabilité et de pairage rapide. Même en l’absence de codecs audio de haute définition, l’expérience reste fluide, avec la possibilité de connecter deux appareils simultanément, un atout appréciable pour un usage polyvalent.

Autonomie correcte pour une utilisation quotidienne

L’autonomie proposée est dans la moyenne du segment : comptez 6,5 heures d’écoute avec une seule charge, et jusqu’à 28 heures avec l’étui de recharge, de quoi couvrir sans peine plusieurs jours d’utilisation modérée sans recourir à une prise.

Une scène sonore ample et bien spatialisée

L’un des points forts de ces écouteurs réside sans conteste dans leur restitution spatiale, rendue possible par la conception ouverte. Contrairement aux modèles intra-auriculaires classiques, souvent confinés, les Accentum Open offrent une scène sonore élargie, avec une image stéréophonique cohérente et détaillée. Chaque instrument trouve sa place dans le mix, conférant à l’ensemble une grande lisibilité musicale.

Des graves discrets mais nets

Comme souvent avec les dispositifs ouverts, la restitution des basses souffre d’un manque de profondeur. Les fréquences basses, bien que claires et nettes, manquent de corps et d’impact. N’attendez ni grondement, ni effet de masse : le rendu est propre mais mesuré, fidèle à l’approche audio de Sennheiser.

Un registre médium généreux et réaliste

Le registre médium constitue l’âme sonore des Accentum Open. Doté d’une chaleur certaine et d’une belle densité, il confère aux voix et aux instruments un relief convaincant. Les sons prennent corps, se détachent avec naturel et offrent une présence accrue rarement atteinte dans cette gamme tarifaire.

Des aigus brillants mais maîtrisés

Quant aux aigus, ils se distinguent par une transparence étonnante. Légèrement aériens, ils s’élèvent sans stridence, avec juste ce qu’il faut d’éclat pour donner du relief aux instruments les plus lumineux. Le tout reste équilibré, sans jamais agresser l’oreille.

Verdict : un pari réussi pour les amateurs d’écoute libre

En définitive, les Sennheiser Accentum Open s’adressent à celles et ceux qui privilégient une expérience sonore ouverte, confortable et fidèle, au détriment de l’isolation ou de la puissance des basses. Pour un usage quotidien en intérieur ou dans des environnements sûrs, ces écouteurs sans fil offrent une solution élégante et performante, portée par la signature acoustique maîtrisée de la marque allemande. À condition de ne pas rechercher d’effets spectaculaires, les Accentum Open s’imposent comme un allié discret et raffiné de vos écoutes nomades. Prix indicatif constaté ce jour sur le web : CHF85.-