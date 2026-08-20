Avis – Google Pixel Watch 5 : une excellente montre qui évolue surtout par logiciel

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Google conserve presque intactes les bases matérielles de la Pixel Watch 4 et concentre ses efforts sur Wear OS 7, Gemini Intelligence et Google Health. Une stratégie efficace, mais qui réduit fortement l’intérêt d’un renouvellement pour les possesseurs du modèle précédent.

Avec la Pixel Watch 5, Google ne bouleverse pas sa formule. La nouvelle génération de sa montre connectée conserve un design presque inchangé et une fiche technique très proche de celle de la Pixel Watch 4. Le géant américain concentre plutôt ses efforts sur Wear OS 7, Gemini Intelligence, Google Health et de nouvelles fonctions de prévention. Une stratégie essentiellement logicielle qui rend la montre plus intelligente, sans forcément justifier un renouvellement pour les possesseurs du modèle précédent.

Une Pixel Watch 5 qui privilégie l’évolution à la révolution

Le calendrier des montres connectées est désormais bien rodé. Samsung ouvre généralement les festivités estivales avec ses Galaxy Watch, Google enchaîne en août avec sa gamme Pixel Watch, avant qu’Apple ne présente ses nouvelles Apple Watch à la rentrée.

Pour 2026, Google joue clairement la carte de la continuité. La Pixel Watch 5 ne cherche pas à transformer radicalement la montre connectée de Mountain View. Son apparence demeure familière, tandis que ses principales nouveautés se concentrent sur l’intelligence artificielle, le suivi sportif et la prévention en matière de santé.

Cette cinquième génération doit donc répondre à une question essentielle : les améliorations apportées par Google sont-elles suffisamment importantes pour rivaliser avec les meilleures montres connectées du marché et, surtout, pour justifier son achat face à une Pixel Watch 4 toujours très proche techniquement ?

Un design toujours aussi minimaliste

Depuis l’arrivée de la première Pixel Watch en 2022, Google s’est forgé une identité visuelle immédiatement reconnaissable. La Pixel Watch 5 poursuit cette philosophie avec son boîtier circulaire aux lignes épurées, presque dépourvu d’éléments saillants.

La montre est toujours proposée en deux dimensions. La Pixel Watch 5 de 41 mm mesure 41 x 41 x 12,3 mm pour 31 grammes sans bracelet, tandis que la version 45 mm atteint 45 x 45 x 12,3 mm pour 36,7 grammes.

Les dimensions, l’épaisseur et le poids ne changent donc pratiquement pas par rapport à la génération précédente. Vue de face, la montre ressemble toujours à un petit galet noir dont seule la couronne rotative placée à trois heures vient interrompre les courbes.

Cette sobriété possède néanmoins un avantage : elle laisse une grande place à la personnalisation. Google commercialise différents bracelets sportifs, textiles, métalliques ou en cuir, certains modèles ajoutant même des cornes afin de donner à la montre une apparence plus traditionnelle.

Le constructeur conserve malheureusement son système de fixation propriétaire. Impossible, par conséquent, d’utiliser directement n’importe quel bracelet standard. Google modifie néanmoins le matériau de son bracelet sportif livré par défaut, le fluoroélastomère cédant sa place à un caoutchouc nitrile hydrogéné.

Le système permettant de glisser l’extrémité du bracelet entre la sangle et la peau reste également présent. Une solution esthétique, mais pas nécessairement aussi pratique au quotidien qu’une fermeture traditionnelle.

La Pixel Watch 5 associe par ailleurs un dos de boîtier en aluminium à un verre Gorilla Glass 5 3D. L’ensemble reste léger et confortable, même si l’utilisation d’un verre saphir aurait offert une meilleure protection contre les rayures, particulièrement sur une montre dont l’écran n’est protégé par aucune véritable lunette.

Google conserve enfin une certification IP68 et une résistance à l’eau de 5 ATM. La montre peut donc accompagner son propriétaire sous la pluie ou pendant une séance de natation en piscine, sans pour autant se destiner à la plongée profonde.

Un écran AMOLED réussi, mais pratiquement identique

Le constat de continuité se retrouve également du côté de l’affichage. Google reconduit son écran Actua 360, introduit sur la génération précédente et caractérisé notamment par des bordures particulièrement réduites.

Sur le modèle de 41 mm, la dalle AMOLED de 1,33 pouce affiche 426 x 426 pixels pour une densité de 320 pixels par pouce et occupe environ 68 % de la surface de la montre. La déclinaison de 45 mm grimpe à 1,5 pouce et 480 x 480 pixels, toujours avec 320 ppp, pour une occupation d’environ 72 % de la façade.

La luminosité maximale atteint 3 000 cd/m². Ce niveau suffit largement pour conserver une excellente lisibilité à l’extérieur, y compris pendant une activité sportive sous un soleil généreux, même si certains modèles concurrents peuvent monter encore plus haut.

La technologie AMOLED permet naturellement de bénéficier de noirs profonds et d’un contraste particulièrement élevé. Un mode Always-On Display maintient également certaines informations visibles lorsque la montre est en veille.

Google conserve toutefois une limitation assez frustrante : il reste impossible de programmer manuellement des horaires précis pour désactiver automatiquement l’affichage permanent et l’activation de l’écran par mouvement du poignet pendant la nuit.

Il faut donc effectuer l’opération manuellement, s’en remettre à la détection automatique du sommeil ou synchroniser les modes avec un smartphone Pixel. Cette dernière possibilité demeure malheureusement réservée aux téléphones de Google.

Wear OS 7 et Gemini Intelligence au cœur de l’expérience

Si la partie matérielle évolue timidement, Google concentre beaucoup plus d’efforts sur le logiciel. La Pixel Watch 5 fonctionne sous Wear OS 7 et reste exclusivement compatible avec les smartphones Android, à partir d’Android 12.

L’appairage passe toujours par l’application Pixel Watch, tandis que les informations relatives à l’activité physique, au sommeil et à la santé migrent désormais vers Google Health, qui prend la relève de Fitbit.

Cette séparation entre deux applications demeure quelque peu contraignante, puisqu’une solution unique aurait simplifié l’expérience.

Sous le capot, Google n’adopte pas le Snapdragon Wear Elite. La firme préfère une évolution du Snapdragon W5 Gen 2, baptisée Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated et associée à un coprocesseur Cortex M55 à faible consommation.

Google annonce des performances en hausse de 20 % par rapport à la Pixel Watch 4. La mémoire vive progresse également de 2 à 3 Go, tandis que le stockage double pour atteindre désormais 64 Go.

Ces ressources supplémentaires doivent notamment soutenir les nouvelles fonctionnalités basées sur Gemini Intelligence.

Gemini transforme progressivement la Pixel Watch

Gemini demeure accessible comme assistant vocal, notamment à travers un simple mouvement du poignet, mais Google cherche désormais à intégrer son intelligence artificielle beaucoup plus profondément dans l’expérience quotidienne.

La création de cadrans personnalisés constitue l’une des nouveautés les plus visibles. Depuis le menu dédié, l’utilisateur peut décrire à Gemini le style souhaité, les couleurs ou encore les complications à afficher.

Dans les faits, cette génération assistée par IA reste relativement limitée. Elle agit surtout sur les polices et l’apparence des cadrans numériques, tandis que la création de véritables cadrans analogiques personnalisés demeure beaucoup plus restrictive.

Google prévoit également des suggestions proactives reposant sur les informations disponibles dans les différentes applications associées à Gemini. La montre pourrait ainsi afficher certaines données pertinentes en fonction du contexte et des habitudes de son propriétaire.

Le potentiel est intéressant, mais l’expérience demeure pour l’instant incomplète en France. Certaines fonctions nécessitent également un Pixel 11.

Une interface familière, mais encore trop peu personnalisable

La navigation repose toujours sur l’écran tactile, la couronne rotative et le bouton latéral. Les gestes permettent d’accéder rapidement aux paramètres, notifications, applications et différentes tuiles.

Un double appui sur la couronne lance Google Wallet, tandis qu’une pression prolongée sur le bouton latéral permet d’appeler Gemini. Google reconduit également ses commandes gestuelles à une main, comme le double pincement ou le mouvement du poignet, utiles pour parcourir certaines notifications, couper une alarme ou refuser un appel.

Il reste cependant impossible de personnaliser réellement ces commandes physiques. Pouvoir attribuer un double appui au lancement immédiat d’un entraînement sportif, par exemple, aurait rendu la montre plus flexible.

La Pixel Watch 5 conserve par ailleurs son microphone et son haut-parleur pour les appels ou les interactions avec Gemini, ainsi que Google Wallet pour le paiement sans contact. Wear OS lui donne surtout accès à un vaste catalogue d’applications telles que Spotify, WhatsApp, Strava, Citymapper ou encore Sleep as Android.

Une nouvelle fonction « Aperçu » permet enfin de maintenir une activité en cours directement visible depuis le cadran, qu’il s’agisse d’un entraînement, du score d’une rencontre sportive ou du suivi d’une livraison.

Sport : une Pixel Watch 5 toujours très précise

Google n’a pas révolutionné l’arsenal de capteurs de sa nouvelle montre. La Pixel Watch 5 conserve notamment un cardiofréquencemètre optique, un oxymètre de pouls, un électrocardiogramme, un gyroscope, un accéléromètre, un capteur d’activité électrodermale, un altimètre barométrique, une boussole et un GPS.

Pour la géolocalisation, la montre exploite plusieurs constellations GNSS, dont GPS, Galileo, Glonass, Beidou et QZSS. Elle bénéficie surtout du GNSS double fréquence, particulièrement utile lorsque les signaux satellites sont perturbés par de hauts bâtiments ou un environnement complexe.

La précision obtenue constitue l’un des véritables points forts de cette Pixel Watch 5.

Le suivi de la fréquence cardiaque se montre lui aussi particulièrement convaincant. Google reprend le capteur déjà éprouvé sur les générations précédentes et celui-ci parvient à suivre correctement les accélérations, les ralentissements et les changements d’intensité pendant les entraînements.

La montre peut transmettre en temps réel ses données cardiaques vers certains équipements sportifs compatibles. En revanche, elle ne peut toujours pas recevoir les données provenant d’une ceinture thoracique ou d’un brassard cardio externe, une lacune regrettable pour les sportifs les plus exigeants.

Google Health remplace Fitbit et fait entrer Gemini dans le suivi santé

L’une des transformations les plus importantes concerne finalement l’écosystème logiciel consacré à la santé. Fitbit laisse désormais sa place à Google Health, une plateforme chargée de centraliser les données relatives à l’activité physique, au sommeil et aux principaux indicateurs physiologiques.

L’application propose une interface remaniée et cherche à contextualiser davantage les informations collectées tout au long de la journée. Au réveil, elle peut par exemple analyser la qualité du sommeil, tandis qu’un bilan quotidien permet de mieux comprendre son niveau d’activité.

Google va surtout beaucoup plus loin avec Google Health Coach, un assistant alimenté par Gemini. Accessible avec l’abonnement Google Health Premium, ce coach virtuel permet d’interroger l’IA sur ses performances sportives, son sommeil ou les différentes données enregistrées.

La Pixel Watch 5 surveille également la saturation en oxygène du sang et Google annonce une amélioration d’environ 15 % de la fiabilité de son analyse du sommeil grâce à un nouveau modèle statistique.

L’électrocardiogramme demeure présent afin d’aider à identifier certains signes compatibles avec une fibrillation auriculaire. Les dispositifs de sécurité sont eux aussi reconduits, avec notamment la détection de chute, d’accident automobile ou de perte de pouls, auxquels viennent désormais s’ajouter des alertes respiratoires pouvant conduire à un appel automatique des secours.

Tension artérielle et résistance à l’insuline : Google mise sur la prévention

Deux nouveautés illustrent particulièrement la stratégie adoptée avec la Pixel Watch 5 : les tendances liées à la pression artérielle et à la résistance à l’insuline.

Il convient toutefois de distinguer ces fonctions de véritables mesures médicales. La montre ne mesure pas directement la glycémie ni la tension artérielle. Google exploite plutôt les informations collectées, les habitudes renseignées et ses modèles statistiques afin d’établir des tendances mensuelles.

Des changements dans l’activité quotidienne, la fréquence cardiaque au repos ou encore les habitudes alimentaires peuvent ainsi contribuer à signaler une évolution potentielle de certains indicateurs.

Google poursuit parallèlement le développement de ses outils sportifs avec la personnalisation des séances d’entraînement, le choix des informations affichées pendant l’exercice et la possibilité d’exporter certaines données vers des services tiers comme Strava, Adidas Running ou MyFitnessPal.

Une autonomie d’environ deux jours pour la Pixel Watch 5

Google augmente légèrement la capacité des batteries. La Pixel Watch 5 de 41 mm embarque un accumulateur de 332 mAh contre 325 mAh précédemment, tandis que le modèle de 45 mm passe de 455 à 465 mAh.

Ces progressions d’environ 2 % ne transforment logiquement pas l’autonomie.

Dans notre utilisation de la Pixel Watch 5 de 45 mm, la montre a néanmoins tenu environ 49 heures avant extinction complète, avec notamment 2 h d’activité sportive accompagnée d’un suivi GPS.

Face aux montres de sport capables de fonctionner pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le résultat paraît évidemment modeste. Pour un modèle Wear OS aussi complet, il demeure néanmoins satisfaisant.

Google se distingue surtout sur la recharge. Moins d’une heure suffit pour passer de 0 à 100 % sur la Pixel Watch 5 de 45 mm, ce qui permet de compenser assez efficacement son endurance relativement limitée.

Bluetooth 6.0, 4G, UWB et communication par satellite

La connectivité reste particulièrement complète. La Pixel Watch 5 utilise le Bluetooth 6.0 pour communiquer avec le smartphone et prend également en charge le Wi-Fi ax pour télécharger des applications ou installer les mises à jour.

Une déclinaison 4G permet de téléphoner et d’utiliser certains services sans conserver son smartphone à proximité. Les versions Bluetooth autorisent elles aussi les appels grâce au microphone et au haut-parleur intégrés, à condition que le téléphone reste à portée.

La montre dispose également du NFC pour Google Wallet ainsi que d’une puce UWB permettant notamment de localiser précisément des objets compatibles.

Google reconduit enfin la communication par satellite pour l’envoi de messages d’urgence lorsqu’aucun réseau mobile n’est disponible.

Prix de la Google Pixel Watch 5 : à partir de 419 euros

La Google Pixel Watch 5 est commercialisée à partir du 20 août 2026.

Retrouvez tous les tarifs et déclinaisons sur le site de Google.

Verdict : une excellente Pixel Watch, mais une évolution trop timide ?

La Google Pixel Watch 5 perfectionne davantage une formule existante qu’elle ne la réinvente. Son design élégant reste pratiquement inchangé, son excellent écran AMOLED évolue peu et même sa batterie ne progresse que marginalement. La véritable transformation se déroule ailleurs : dans le logiciel et l’intelligence artificielle.

Wear OS 7, Gemini Intelligence et surtout Google Health constituent désormais les trois piliers de l’expérience. À cela s’ajoutent un excellent suivi GPS et cardiaque, de nouvelles fonctions de prévention, une autonomie approchant les deux jours sur le modèle 45 mm et une recharge particulièrement rapide.

Cette orientation logicielle constitue cependant aussi sa principale faiblesse. Plusieurs nouveautés pourraient potentiellement rejoindre la Pixel Watch 4 par l’intermédiaire de mises à jour, tandis qu’une partie des fonctions Gemini demeure indisponible ou limitée en France. Les sportifs exigeants regretteront également l’absence persistante de cartographie native, d’importation GPX ou de prise en charge d’un capteur cardiaque externe.

La Pixel Watch 5 reste ainsi l’une des montres Wear OS les plus complètes et les plus séduisantes de sa génération, particulièrement pour les utilisateurs profondément intégrés à l’écosystème Google. Pour les propriétaires d’une Pixel Watch 4, le saut générationnel paraît toutefois difficile à justifier. En revanche, ceux qui utilisent encore une Pixel Watch plus ancienne trouveront ici une évolution nettement plus convaincante.