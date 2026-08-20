Plus de 20 légendes du jeu vidéo débarquent dans Fortnite Système hacké

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Plus de 45 ans de jeux vidéo cultes débarquent dans Fortnite avec la toute nouvelle saison : Fortnite Système hacké

La bande-annonce et l’illustration principale vous donnent un avant-goût de ce qui vous attend avec la Saison 4

Sonic et sa bande mènent la charge cette saison grâce aux chaussures de Sonic, qui permettent d’effectuer un Spin Dash ou une Spin Attack aérienne, ainsi qu’à l’esprit Tails, qui vous aide à planer dans les airs. Les joueurs pourront également s’équiper du légendaire Mega Buster de Mega Man, se protéger derrière une faille Tetris, visiter l’île de Pac-Man, et bien plus encore.

Nous ajouterons des objets et des tenues plus tard dans la saison, notamment : la Kingdom Key de Kingdom Hearts ; un duo fusil d’assaut/pistolet-mitrailleur tout droit sorti de Cyberpunk: Edgerunners ; ainsi que des tenues tirées de Persona 5 Royal, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon et bien d’autres.

Sonic the Hedgehog – Foncez à travers la zone Green Hill avec les baskets de Sonic et l’accessoire de dos Tails, et procurez-vous le Passe de combat pour débloquer sa tenue, l’accessoire de dos Tails ainsi qu’une vaste sélection de tenues originales.

Sonic et sa bande célèbrent la fin du 35e anniversaire de la franchise en débarquant dans Fortnite. Voici une déclaration de Takashi Iizuka, directeur créatif de Sonic chez Sega of America Inc., au sujet de cette collaboration :

« Sonic a toujours été synonyme de vitesse, d’effervescence et de rassemblement, et nous ne pouvions rêver meilleur partenaire qu’Epic Games pour perpétuer cet héritage. Du célèbre « Spin Dash » de Sonic au décor emblématique de la Green Hill Zone, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Epic pour transposer fidèlement dans Fortnite la vitesse, les mouvements et l’énergie de la franchise. Sonic, Knuckles et Shadow feront chacun leurs débuts dans Fortnite sous une forme Androïde, tandis que Tails et le Dr Eggman apparaîtront sous leur apparence classique, non Androïde. Nous espérons que les fans apprécieront toutes les nouvelles possibilités de jeu que Sonic et ses amis apportent à Fortnite cette saison. »

Système hacké bouscule les règles : changez la donne grâce aux codes de triche en pleine partie, traquez les bonus de puissance sur l’île et dénichez des « Lobby Hacks » dans le monde réel pour obtenir des récompenses bonus dans Fortnite. Et au cas où vous l’auriez manqué : cette saison marque également le retour des Esprits et en introduit une nouvelle génération dans le jeu.