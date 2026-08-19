Le procès qui pourrait devenir un cauchemar pour Meta vient de commencer

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Meta affronte la justice américaine dans une affaire explosive concernant la sécurité des mineurs sur Facebook et Instagram. Mark Zuckerberg pourrait témoigner, tandis que les accusations portent sur des fonctionnalités addictives et la collecte de données d’enfants.

Un nouveau front judiciaire particulièrement sensible s’ouvre pour Meta aux États-Unis. La maison mère de Facebook et Instagram doit répondre devant la justice fédérale américaine d’accusations portant notamment sur la protection des mineurs, la collecte de données personnelles d’enfants et la conception de fonctionnalités que plusieurs États considèrent comme volontairement addictives.

Au-delà des enjeux d’image, cette procédure pourrait avoir de lourdes répercussions financières et juridiques pour le groupe dirigé par Mark Zuckerberg. Dans ses propres documents judiciaires, Meta a évoqué un scénario dans lequel les pénalités réclamées pourraient théoriquement atteindre 1 400 milliards de dollars. Une estimation spectaculaire que la juge chargée du dossier considère toutefois comme déraisonnable à ce stade.

Meta retourne devant la justice fédérale en Californie

Le géant américain des réseaux sociaux n’est pas parvenu à empêcher la tenue de ce nouveau procès. Après l’échec d’une ultime tentative visant à faire rejeter l’affaire, Meta doit désormais défendre ses pratiques devant le tribunal fédéral d’Oakland, en Californie.

La procédure est placée sous la responsabilité de la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers et pourrait se traduire, en cas de condamnation, par des sanctions particulièrement importantes.

Les États américains impliqués dans l’affaire n’ont pas rendu public le montant précis qu’ils souhaitent obtenir. Meta affirme cependant, dans un document judiciaire, que l’interprétation des demandes formulées pourrait conduire à une exposition maximale atteignant 1 400 milliards de dollars.

Un chiffre colossal que l’entreprise juge totalement disproportionné.

La magistrate ne semble toutefois pas davantage convaincue par l’estimation avancée à l’autre extrémité par Meta, qui ramènerait les sanctions potentielles aux environs de quatre millions de dollars. Le montant réellement susceptible d’être imposé se situe donc au cœur d’une bataille juridique qui ne fait que commencer.

Facebook et Instagram accusés d’avoir favorisé des mécanismes addictifs

À l’origine de cette procédure se trouve une vaste offensive judiciaire engagée en 2023 par plusieurs dizaines d’États américains contre Meta.

Les accusations s’articulent autour de deux grands volets.

Le premier concerne la conception même de Facebook et Instagram. Les plaignants estiment que la multinationale californienne aurait sciemment développé certaines fonctionnalités susceptibles d’encourager une utilisation compulsive de ses plateformes, notamment chez les adolescents.

Meta aurait parallèlement présenté ses applications comme plus sûres qu’elles ne l’étaient réellement, selon les arguments avancés par les États.

Ces accusations placent au centre du procès une question devenue essentielle pour l’industrie des réseaux sociaux : dans quelle mesure les mécanismes destinés à maximiser l’engagement des utilisateurs peuvent-ils devenir préjudiciables lorsqu’ils concernent des enfants et des adolescents ?

Meta également accusé d’avoir collecté les données d’enfants de moins de 13 ans

Le deuxième volet du dossier concerne directement la protection des données personnelles des plus jeunes utilisateurs.

Les autorités accusent notamment Meta d’avoir enfreint le Children’s Online Privacy Protection Act, plus connu sous l’acronyme COPPA, une législation américaine encadrant la collecte d’informations personnelles concernant les enfants.

La Californie, le New Jersey, le Colorado et le Kentucky reprochent parallèlement à l’entreprise d’avoir enfreint leurs différentes législations relatives à la protection des consommateurs.

Ces États, auxquels s’ajoutent 25 autres juridictions américaines, soutiennent également que Facebook et Instagram savaient que des enfants de moins de 13 ans utilisaient leurs services.

Plus grave encore, selon les plaignants, Meta aurait collecté certaines données concernant ces jeunes utilisateurs sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de leurs parents.

Le dossier dépasse donc largement la seule question du temps passé devant les écrans ou du caractère potentiellement addictif des réseaux sociaux. Il touche directement aux obligations légales imposées aux plateformes lorsqu’elles traitent les informations personnelles des enfants.

Les conséquences de cette affaire pourraient dépasser largement les sanctions prononcées dans ce seul procès.

Meta doit déjà affronter des milliers d’autres procédures judiciaires liées à la sécurité de ses utilisateurs et aux effets présumés de ses plateformes sur le bien-être et la santé mentale des adolescents.

Une nouvelle décision défavorable pourrait ainsi peser sur la stratégie de défense de l’entreprise dans d’autres dossiers, même si chaque procédure possède évidemment ses propres faits et son propre cadre juridique.

La pression judiciaire s’est d’ailleurs accentuée au cours de l’année 2026.

Des jurys réunis à Los Angeles et au Nouveau-Mexique ont déjà rendu des verdicts défavorables à Meta dans deux autres affaires. L’entreprise a annoncé son intention de faire appel de ces décisions.

L’accumulation de procédures commence également à représenter une charge financière considérable. Meta aurait consacré environ 2,4 milliards de dollars à ses frais juridiques au cours du seul deuxième trimestre 2026.

Un effet domino redouté par la maison mère de Facebook

L’enjeu dépasse donc largement une éventuelle amende, aussi spectaculaire soit-elle.

Chaque jugement défavorable peut contribuer à alimenter les arguments utilisés dans d’autres procédures portant sur la conception de Facebook et Instagram, la protection des mineurs ou la responsabilité des plateformes numériques.

Pour Meta, éviter qu’une jurisprudence particulièrement défavorable ne s’installe devient par conséquent un enjeu stratégique.

Le procès d’Oakland sera d’autant plus observé qu’il doit examiner directement plusieurs pratiques qui se trouvent depuis des années au centre des critiques adressées aux réseaux sociaux : recommandations algorithmiques, mécanismes d’engagement, protection des adolescents et traitement des données personnelles.

Mark Zuckerberg et Adam Mosseri pourraient témoigner

La procédure devrait s’étendre sur environ six semaines.

Une particularité importante distingue toutefois ce procès : les huit membres du jury disposeront uniquement d’un rôle consultatif. La décision finale concernant aussi bien le verdict que les éventuelles pénalités appartiendra à la juge Yvonne Gonzalez Rogers.

Plusieurs dirigeants majeurs de Meta pourraient également être appelés à témoigner.

Mark Zuckerberg, cofondateur et patron du groupe, ainsi qu’Adam Mosseri, responsable d’Instagram, devraient notamment comparaître selon les informations rapportées dans le texte source.

Le témoignage du patron de Meta sera particulièrement scruté. Lors d’un précédent procès organisé à Los Angeles en février, Mark Zuckerberg avait défendu la philosophie d’Instagram en affirmant que la plateforme devait être « utile » plutôt qu’addictive.

Cette distinction pourrait précisément devenir l’un des points centraux du nouveau procès.

Un procès décisif pour Meta et la protection des mineurs sur les réseaux sociaux

Cette procédure pourrait finalement constituer une nouvelle étape dans la confrontation entre les grandes plateformes technologiques américaines et les autorités qui souhaitent mieux encadrer leurs pratiques.

Facebook et Instagram comptent parmi les réseaux sociaux les plus utilisés au monde, et la manière dont Meta conçoit ses mécanismes d’engagement auprès des jeunes utilisateurs est désormais directement examinée par la justice.

Le montant maximal de 1 400 milliards de dollars évoqué par Meta paraît extrêmement hypothétique et a déjà été accueilli avec scepticisme par la juge. L’enjeu juridique n’en demeure pas moins considérable.

Une condamnation significative pourrait non seulement alourdir une facture judiciaire déjà importante, mais également renforcer les nombreuses procédures visant Meta autour de la protection des enfants et adolescents.

Pendant environ six semaines, les arguments des États américains et ceux de la maison mère de Facebook et Instagram vont donc s’affronter devant la justice fédérale californienne, avec Mark Zuckerberg potentiellement en première ligne et une question essentielle en toile de fond : jusqu’où une plateforme peut-elle optimiser l’engagement de ses utilisateurs lorsqu’une partie d’entre eux sont des mineurs ?