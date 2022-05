Avis – Huawei Watch GT 3 Pro

Partager Facebook

Huawei nous a permis de mettre la main en avant-première sur sa smartwatch Watch GT 3 Pro tout en titane. Un modèle haut de gamme qui devrait faire de l’œil aux plus exigeants.

Superbe

Déclinée en deux modèles, l’un en céramique et l’autre avec un boitier en titane et même un bracelet de la même matière dans notre cas, la Watch GT 3 Pro que nous avons pu tester pendant quelques jours se dote d’un boîtier de 46,6 mm aux finitions exemplaires, incluant un verre saphir. On retrouve sur le côté la couronne permettant de naviguer dans les divers écrans et apps proposées, ainsi qu’un bouton, juste au-dessous, sur le même côté, permettant d’accéder directement aux activités physiques proposées. L’écran AMOLED de 1,43 pouce est de très bonne facture, avec sa résolution de 466 par 466 points. La montre, propulsée par Harmony OS 2 se synchronise via l’app santé de Huawei avec des mobiles au minimum équipés de Android 6 ou iOS 9.

De quoi s’entrainer

La Watch GT 3 Pro est bien sûr bardée de senseurs. On y retrouve un gyroscope, un accéléromètre, un géomagnétomètre, un capteur de fréquence cardiaque optique, l’ECG, un baromètre et un thermomètre de température corporelle. Comme ses prédécesseurs, ce modèle fait la part belle aux activités sportives. Si, malheureusement les sports en chaise roulante ne sont toujours pas de la partie, on pourra l’utiliser pour courir, nager, faire du vélo, du crosstrainer et même du golf ou de l’apnée, la montre étant étanche jusqu’à 30 mètres. En ce qui concerne le golf, Huawei a mis la barre très haut, puisque sa montre propose de nombreuses cartes de terrains de golf ainsi que des aides à la posture et au swing, avec un niveau de précision inédit sur une smartwatch. Pour ce que nous avons pu en constater, les capteurs sont au point et les données récoltées suffisamment fidèles pour s’y fier, tandis que le GPS proposé est plutôt réactif et précis. Pour le reste, la Huawei Watch GT 3 Pro partage ses fonctionnalités avec la GT 3 que nous avions testé il y a peu dans ces colonnes.

Endurante

Partageant la même autonomie que la Watch GT 3, le modèle Pro, avec sa batterie de 530 mAh peut se targuer de proposer une autonomie record de près de 14 jours en utilisation normale, soit avec les notifications activées et un peu d’exercice effectué, tandis qu’elle se recharge en un peut moins d’une heure et demie. Enfin, pour ceux qui préfèrent d’autres matériaux pour le bracelet, celui-ci est également disponible en cuir ou en caoutchouc.

Au final, si la Huawei Watch GT 3 nous avait déjà impressionnés, le modèle Pro place la barre encore plus haut dans le raffinement et les fonctionnalités. Une smartwatch qui frise l’excellence, qui se monnaie à hauteur de CHF 499 à sa sortie (prix de vente indicatif) , prévue dès le 18 mai en vente en ligne.