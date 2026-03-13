Google Photos améliore sa recherche : l’IA Gemini et le mode classique désormais accessibles en un clic

La plateforme Google Photos déploie une nouvelle interface permettant d’alterner facilement entre la recherche traditionnelle et Ask Photos, son outil intelligent basé sur Gemini AI. Une évolution stratégique qui offre davantage de contrôle aux utilisateurs.

Google poursuit l’évolution de sa plateforme de gestion d’images en introduisant une fonctionnalité attendue : la possibilité de basculer instantanément entre la recherche traditionnelle et l’outil intelligent “Ask Photos” alimenté par l’IA Gemini. Cette nouveauté marque une étape importante dans la stratégie du géant technologique, qui tente de concilier puissance de l’intelligence artificielle et simplicité d’utilisation au sein de Google Photos.

Une interface repensée pour offrir plus de contrôle aux utilisateurs

La célèbre application de stockage et d’organisation de photos franchit un nouveau cap. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir librement entre deux modes de recherche : l’algorithme classique ou l’assistant conversationnel basé sur l’IA.

Concrètement, un nouveau bouton de sélection rapide permet de passer d’un système à l’autre en quelques secondes, sans configuration complexe ni modification permanente des paramètres. Cette évolution intervient après plusieurs mois de retours utilisateurs parfois critiques, Google cherchant visiblement à rééquilibrer l’expérience entre innovation technologique et ergonomie.

Ask Photos et Gemini AI : une innovation qui a suscité des réactions mitigées

Introduite à l’automne 2024, la fonctionnalité Ask Photos, propulsée par les modèles d’intelligence artificielle Gemini, ambitionnait de transformer la recherche d’images. Le principe repose sur une approche conversationnelle : l’utilisateur peut formuler une requête naturelle — par exemple décrire un événement ou une situation — et l’IA tente d’identifier les clichés correspondants en analysant leur contexte.

Si cette promesse d’une recherche photo intelligente et contextualisée a suscité l’enthousiasme, elle a également généré des critiques. Certains utilisateurs ont notamment évoqué des temps de réponse trop longs et une pertinence des résultats encore perfectible. Face à ces retours, Google a temporairement interrompu le déploiement avant de relancer progressivement la fonctionnalité, accompagnée d’une interface simplifiée et d’une option permettant de désactiver totalement l’IA.

Un basculement instantané entre deux modes de recherche

La responsable produit Shimrit Ben-Yair a dévoilé ce nouvel interrupteur sur le réseau social X. Grâce à cette mise à jour, les résultats générés par l’intelligence artificielle et ceux issus du moteur de recherche traditionnel peuvent être consultés en alternance.

Selon la responsable produit, l’objectif est clair :

« Les utilisateurs disposent désormais des commandes nécessaires pour choisir la vue qui leur permet de trouver exactement ce qu’ils recherchent. »

Dans la pratique, la fonctionnalité n’est pas encore accessible à tous. Comme souvent, Google procède à un déploiement progressif. Les utilisateurs qui ne voient pas encore apparaître ce bouton dans l’application devront simplement patienter ou vérifier la disponibilité d’une mise à jour.

Google Photos : vers une coexistence entre simplicité et intelligence artificielle

Cette évolution traduit la volonté de Google de rassurer les utilisateurs attachés à une expérience simple, tout en continuant à développer des outils avancés basés sur l’IA. Parmi les améliorations annoncées figure également une optimisation des recherches populaires, censée faciliter la navigation dans les archives personnelles.

À terme, deux approches complémentaires devraient cohabiter dans l’application :

Recherche classique : un système rapide et familier, apprécié pour sa fiabilité.

: un système rapide et familier, apprécié pour sa fiabilité. Ask Photos avec Gemini AI : une exploration plus contextuelle, capable de comprendre des requêtes complexes.

Pour certains utilisateurs — notamment ceux utilisant les dernières générations de smartphones Android ou des appareils récents comme le Galaxy S26 Ultra — l’accès à cette nouveauté pourrait toutefois nécessiter quelques jours supplémentaires.

Entre innovation basée sur l’intelligence artificielle et contrôle accru laissé aux utilisateurs, Google Photos cherche ainsi à restaurer la confiance de sa communauté tout en poursuivant sa transformation technologique.