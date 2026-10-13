Avis – Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11 : un écran OLED sublime et une RTX 5070

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Le Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11 associe un processeur Intel Core Ultra 9, une Nvidia GeForce RTX 5070 et un superbe écran OLED tactile 3,2K de 16 pouces. Destiné aux créateurs de contenus, cet ordinateur portable premium mise sur la polyvalence, le design et le confort d’utilisation.

Le Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11 ambitionne de s’imposer parmi les ordinateurs portables de référence pour les créateurs de contenus, les photographes, les graphistes et les professionnels du montage vidéo. Avec son écran OLED tactile 3,2K de 16 pouces, son processeur Intel Core Ultra 9 386H, ses 64 Go de mémoire vive et sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070, notre configuration d’essai affiche de sérieuses prétentions. À cela s’ajoutent un châssis en aluminium particulièrement élégant, une autonomie convaincante et un stylet Lenovo Yoga Pen Gen 2. Pourtant, malgré des qualités indéniables, ce PC portable premium peine à justifier pleinement son tarif face à une concurrence particulièrement affûtée.

Un ordinateur portable haut de gamme au positionnement tarifaire ambitieux

Lenovo poursuit sa stratégie de montée en gamme avec le Yoga Pro 9i Aura Edition de onzième génération, un ordinateur destiné aux utilisateurs recherchant une machine polyvalente, capable de conjuguer productivité, création numérique et divertissement.

Sur le marché suisse, les configurations équipées d’une GeForce RTX 5070 affichent des tarifs sensiblement différents selon la mémoire, le stockage, le système d’exploitation et le revendeur. Une déclinaison dotée de 64 Go de RAM et d’un SSD de 1 To apparaît notamment aux alentours de CHF 2’959.-.

Cette politique tarifaire place le Yoga Pro 9i dans une catégorie particulièrement exigeante, où chaque composant et chaque prestation doivent contribuer à justifier l’investissement.

Or, malgré sa conception raffinée et son écran spectaculaire, le Lenovo doit affronter des concurrents redoutables, notamment le MacBook Pro 16 pouces M5 Max, l’Asus ProArt P16 et le Framework Laptop 16.

Ces machines adoptent des philosophies différentes, mais certaines proposent davantage de puissance graphique ou des performances plus constantes selon les applications.

Intel Core Ultra 9 et GeForce RTX 5070 : une configuration pensée pour la création

Notre modèle d’essai repose sur le processeur Intel Core Ultra 9 386H, une puce intégrant 16 cœurs et 16 threads, avec une fréquence maximale pouvant atteindre 4,9 GHz.

Son architecture hybride associe quatre cœurs haute performance, huit cœurs économes en énergie et quatre cœurs supplémentaires à très faible consommation, afin d’équilibrer puissance de calcul et efficacité énergétique.

Le processeur est accompagné de 64 Go de mémoire LPDDR5X à 7 467 MT/s et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop.

Cette dernière constitue un élément central de notre configuration, destinée à accélérer les traitements graphiques, les opérations de rendu 3D, les effets vidéo et les applications exploitant les technologies Nvidia.

Le stockage SSD PCIe assure pour sa part une bonne réactivité générale, avec des capacités variant selon les versions commercialisées.

Sur le papier, cette association matérielle offre une base particulièrement intéressante pour les logiciels de création exigeants. Elle permet également d’envisager des usages plus polyvalents, notamment le jeu vidéo occasionnel.

Il convient toutefois de distinguer la puissance théorique des composants des performances réellement obtenues dans les applications professionnelles, qui dépendent également de la gestion thermique, des limites de consommation et des optimisations logicielles.

Un châssis en aluminium élégant et une conception particulièrement soignée

Le Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11 séduit immédiatement par la qualité de sa fabrication.

Son châssis en aluminium gris foncé bénéficie d’une finition mate sobre et raffinée, parfaitement adaptée à son positionnement professionnel. L’ensemble inspire une agréable impression de robustesse, sans recourir à des artifices esthétiques superflus.

Avec une épaisseur d’environ 17,3 mm et un poids proche de 1,9 kg, l’ordinateur conserve des dimensions raisonnables pour un modèle de 16 pouces intégrant une carte graphique dédiée.

Il se révèle ainsi relativement facile à transporter, même si son format reste naturellement moins discret que celui d’un ultraportable traditionnel.

La ventilation est assurée notamment par une large ouverture sous le châssis, destinée à favoriser l’évacuation de la chaleur lors des charges de travail importantes.

Lenovo soigne également l’ergonomie générale, avec une ouverture d’écran facilitée par une légère excroissance et une construction suffisamment rigide pour inspirer confiance au quotidien.

Une connectique complète, particulièrement adaptée aux professionnels

Le Yoga Pro 9i se distingue également par une connectique généreuse.

La tranche gauche accueille un connecteur d’alimentation propriétaire, une sortie HDMI 2.1, deux ports Thunderbolt 4 et une prise casque mini-jack de 3,5 mm.

Sur la droite prennent place deux ports USB-A 3.2 à 10 Gbit/s ainsi qu’un lecteur de cartes SD.

Cette disposition répond particulièrement bien aux attentes des photographes, vidéastes et créateurs de contenus qui utilisent régulièrement des périphériques externes.

La présence d’un lecteur SD évite notamment de recourir systématiquement à un adaptateur pour transférer les fichiers issus d’un appareil photo, tandis que les interfaces Thunderbolt facilitent la connexion d’écrans et de solutions de stockage rapides.

À l’usage, cette polyvalence représente un avantage tangible face aux ordinateurs portables qui privilégient une finesse extrême au détriment de la connectivité.

Un écran OLED 3,2K de 16 pouces absolument somptueux

La véritable pièce maîtresse du Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11 demeure incontestablement son écran.

Notre configuration bénéficie d’une dalle OLED tactile de 16 pouces tactile (un stylet est inclus) affichant une définition de 3 200 x 2 000 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Dès les premières utilisations, la qualité de l’affichage impressionne. Les noirs sont profonds, les contrastes particulièrement marqués et les couleurs affichent une richesse remarquable.

Les nuances les plus subtiles sont reproduites avec une grande finesse, tandis que les dégradés conservent une excellente lisibilité.

Cette précision constitue un avantage particulièrement appréciable pour les photographes, les graphistes et les monteurs vidéo, dont les activités nécessitent une restitution chromatique rigoureuse.

La fiche technique Lenovo annonce notamment une dalle Tandem OLED, une luminosité maximale HDR pouvant atteindre 1 600 nits et la prise en charge du Dolby Vision sur certaines références de cette génération.

Au-delà des caractéristiques annoncées, l’écran constitue l’un des arguments les plus convaincants de l’appareil. Sa finesse, sa luminosité et sa richesse colorimétrique permettent de travailler confortablement sur des contenus visuels exigeants, tout en offrant une expérience multimédia particulièrement immersive.

Une excellente couverture colorimétrique

Les mesures rapportées dans le test de référence confirment les qualités de cette dalle OLED.

La couverture atteint 100 % de l’espace sRGB, 96 % de l’Adobe RGB et 98 % du DCI-P3.

Ces résultats placent l’affichage du Yoga Pro 9i parmi les meilleurs de sa catégorie, notamment pour les activités nécessitant une reproduction fidèle des couleurs.

La luminosité se révèle également particulièrement convaincante, avec des résultats supérieurs à ceux de plusieurs concurrents dans les conditions de mesure retenues.

Pour les professionnels de l’image, cette qualité d’affichage représente une véritable valeur ajoutée, et probablement la principale raison de considérer ce Lenovo malgré son prix élevé.

Un clavier confortable et un stylet particulièrement original

Lenovo conserve son savoir-faire en matière d’ergonomie avec un clavier agréable, doté d’une course de 1,5 mm et de touches légèrement arrondies.

La frappe se montre souple, précise et suffisamment réactive pour accompagner de longues séances de rédaction, de programmation ou de travail bureautique.

Le rétroéclairage discret améliore le confort dans les environnements faiblement éclairés.

Mais le Yoga Pro 9i propose également une fonctionnalité plus inhabituelle : son grand pavé tactile Force Pad peut servir de surface d’écriture et de dessin avec le Lenovo Yoga Pen Gen 2 fourni.

Un système de retour haptique accompagne les mouvements du stylet afin de reproduire certaines sensations de l’écriture traditionnelle.

Les paramètres de sensibilité et les commandes peuvent être personnalisés depuis l’application Lenovo Pen Settings.

Cette solution ne remplace pas nécessairement une tablette graphique professionnelle, mais elle constitue un complément intéressant pour les annotations, les croquis rapides et certaines interactions créatives.

Webcam 5 mégapixels, audio soigné et fonctions Copilot+

Le Yoga Pro 9i bénéficie d’une webcam de 5 mégapixels capable de produire des images détaillées, avec une restitution naturelle des couleurs, y compris lorsque les conditions lumineuses deviennent moins favorables.

Un système de désactivation électronique permet de préserver la confidentialité de l’utilisateur.

Les microphones assurent correctement leur mission lors des visioconférences, tandis que les haut-parleurs se distinguent par une restitution équilibrée et une excellente intelligibilité des voix.

La musique et les contenus vidéo profitent également d’un rendu convaincant pour un ordinateur portable.

Le Yoga Pro 9i appartient par ailleurs à la catégorie des Copilot+ PC et profite des fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées à Windows 11.

La recherche intelligente facilite notamment l’identification de fichiers ou de paramètres à partir de descriptions en langage naturel.

Ces fonctions enrichissent l’expérience utilisateur, sans constituer pour autant un argument suffisant pour justifier à elles seules le positionnement premium de la machine.

Performances : une RTX 5070 polyvalente, mais un potentiel à évaluer selon les applications

Avec son Intel Core Ultra 9 386H et sa Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop, notre configuration dispose d’une base matérielle solide pour les travaux de création numérique.

La puissance disponible devrait convenir à de nombreux usages professionnels, depuis la retouche photographique jusqu’au montage vidéo, en passant par la modélisation 3D et les projets graphiques complexes.

Les performances effectives restent toutefois étroitement liées aux logiciels employés, à leur optimisation et à la gestion énergétique du GPU.

Les benchmarks du test de référence, réalisés sur une configuration équipée d’une RTX 5070, mettent en évidence des résultats globalement satisfaisants, mais parfois irréguliers face à la concurrence.

Dans les applications de productivité comme PCMark 10, le Yoga se montre suffisamment rapide pour les usages professionnels, sans parvenir à dominer systématiquement les modèles concurrents.

Les évaluations graphiques sous 3DMark et les essais dans les logiciels de création confirment une machine compétente, mais dont les performances dépendent fortement des scénarios.

Montage vidéo et création 3D : des capacités intéressantes

Pour les créateurs de contenus, l’association du Core Ultra 9, des 64 Go de mémoire vive et de la RTX 5070 représente une configuration particulièrement polyvalente.

Les logiciels tels qu’Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Blender ou Autodesk Maya sont susceptibles de bénéficier de cette réserve de puissance, notamment lors du traitement de séquences haute définition, de l’application d’effets accélérés par GPU ou de la manipulation de scènes complexes.

Les benchmarks de référence montrent néanmoins que les performances peuvent varier sensiblement d’une application à l’autre.

L’Asus ProArt P16 équipé d’une RTX 5090 conserve notamment un avantage important dans les rendus Blender, tandis que le Yoga obtient des résultats particulièrement convaincants dans certains tests professionnels liés à Maya et SolidWorks.

Cette disparité rappelle qu’une carte graphique plus puissante ne garantit pas systématiquement les meilleures performances dans tous les environnements de création.

Pour les professionnels, le choix d’un ordinateur doit donc tenir compte des logiciels utilisés quotidiennement plutôt que de la seule fiche technique.

Jeux vidéo : une machine capable de se divertir après le travail

Même s’il ne revendique pas le statut d’ordinateur gaming, le Lenovo Yoga Pro 9i possède suffisamment d’arguments pour accompagner occasionnellement les joueurs.

La GeForce RTX 5070 Laptop prend en charge les technologies graphiques modernes de Nvidia, notamment le ray tracing et le DLSS, tandis que l’écran OLED 120 Hz constitue un support particulièrement séduisant pour les jeux aux univers visuels élaborés.

Des productions exigeantes comme Cyberpunk 2077 ou Avowed représentent néanmoins des charges de travail importantes, particulièrement lorsque la définition native de 3 200 x 2 000 pixels est utilisée.

Il faudra donc adapter les paramètres graphiques aux performances effectivement disponibles, notamment dans les scènes les plus complexes.

Le Yoga Pro 9i demeure avant tout une machine de création. Les joueurs recherchant prioritairement le meilleur nombre d’images par seconde à budget équivalent trouveront généralement des alternatives plus pertinentes parmi les ordinateurs spécifiquement conçus pour le gaming.

Autonomie : une endurance particulièrement convaincante

L’autonomie constitue l’un des principaux points forts de cette génération.

Lors du protocole de référence, fondé sur la lecture continue d’une vidéo locale en 720p avec une luminosité réglée à 50 %, le Yoga Pro 9i a atteint 18 heures et 26 minutes.

Un excellent résultat pour un ordinateur portable de 16 pouces disposant d’un processeur haut de gamme et d’une carte graphique dédiée.

Le MacBook Pro 16 pouces conserve une avance notable avec plus de 27 heures dans le même type d’épreuve, mais le Lenovo devance plusieurs autres modèles concurrents.

Cette endurance permet d’envisager sereinement une journée de travail nomade, du moins lorsque les activités restent relativement peu exigeantes.

Naturellement, les opérations de rendu 3D, les exports vidéo et les applications sollicitant intensivement la carte graphique réduiront sensiblement cette durée.

Verdict : un ordinateur premium séduisant, mais dont le prix reste déterminant

Le Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11 possède incontestablement de nombreuses qualités.

Sa conception élégante, son châssis en aluminium, sa connectique généreuse et son clavier confortable contribuent à une expérience particulièrement agréable.

L’écran OLED tactile 3,2K constitue toutefois sa réussite la plus éclatante. Lumineux, précis et remarquablement riche en couleurs, il représente un atout majeur pour les professionnels de l’image et les amateurs de contenus multimédias.

Le Force Pad compatible avec le Lenovo Yoga Pen Gen 2 ajoute une dimension créative originale, tandis que la webcam de 5 mégapixels et les haut-parleurs soignés renforcent la polyvalence de l’ensemble.

Notre configuration équipée d’une Nvidia GeForce RTX 5070 et de 64 Go de mémoire vive bénéficie par ailleurs d’un équipement suffisamment ambitieux pour répondre à de nombreux besoins professionnels.

Reste la question du prix. Avec des configurations RTX 5070 proposées en Suisse autour de CHF 3’000, le Yoga Pro 9i évolue dans une catégorie où la concurrence ne laisse guère de place aux compromis.

Il s’adresse donc avant tout aux utilisateurs qui privilégient la qualité d’affichage, le confort de travail et la polyvalence plutôt que la recherche absolue des meilleures performances graphiques par franc investi.

Le Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition Gen 11 demeure ainsi un ordinateur portable haut de gamme particulièrement séduisant, mais dont l’intérêt dépendra fortement de la configuration retenue et du prix réellement pratiqué. Pour les créateurs de contenus accordant une importance primordiale à l’écran, il possède de solides arguments. Pour ceux qui recherchent avant tout la puissance brute, la comparaison avec les alternatives du marché reste indispensable.