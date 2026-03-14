Avis – Monster Hunter Stories 3 : Twisted Réflection : le J-RPG qui fait de l’ombre aux géants

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Depuis 2016, Capcom cherche à conquérir un nouveau public et à initier plus de joueurs à sa licence Monster Hunter. Avec une nouvelle approche et un passage au J-RPG classique au tour par tour, le spin-off Stories crée une nouvelle dynamique à bien des égards et marque au fil des années un nouveau départ qui a réussi à s’émanciper peu à peu de sa licence mère. Avec ce troisième opus, le studio et éditeur japonais ne se contente pas de recycler la formule mais la fait grandir, et cherche à se démarquer et ainsi devenir un pilier du genre. Après avoir enfin réussi à nous extirper de cette aventure prenante, on vous livre notre avis sur ce qui est pour nous le meilleur J-RPG en ce début d’année.

Conditions de test : Cet avis se base sur la version PlayStation 5 (PS5 Pro) avec les paramètres graphiques sur Équilibré. Monster Hunter Stories 3 propose une expérience très solide et particulièrement fluide, bien qu’on note quelques légères chutes de framerate sur des zones très denses.

Le début d’une aventure incroyable !

Un sinistre présage parle de la naissance de jumeaux Rathalos annonciateurs d’un grand désastre.

Bienvenue en Azuria, deux siècles après la guerre de la faille qui a vu naître l’un des plus grands déséquilibres écologiques, l’empiétement des cristaux, dont l’expansion menace l’harmonie entre les humains et les monstres. On y incarne l’héritier du royaume Azuria, capitaine des rangers, qui a un attachement particulier pour la sauvegarde des monstres qui peuplent ses terres. Alors qu’il étudie les vestiges du passé, le roi ordonne au prince de participer aux négociations de paix avec le pays voisin qui menace de déclencher une guerre.

Point d’ancrage d’une grande aventure, l’histoire nous fait voyager au-delà des frontières et fait prendre conscience des différents enjeux et du fragile équilibre qui régit le monde. Entre visions opposées, trahison et préservation de l’écosystème, le récit devient plus mature que les précédents opus et délaisse son approche enfantine tout en restant accessible, agréable à suivre et prenant. Cet attachement au récit se caractérise par un protagoniste (qui parle enfin, une première), animé par sa quête personnelle, et de compagnons de voyage marqués par une vraie identité, l’ensemble accompagné d’une narration travaillée.

Il faut dire que le studio a mis un point d’honneur sur la narration et son évolution tout au long du jeu, avec cet équilibre plutôt réussi entre sérieux et légèreté, malgré quelques faiblesses inhérentes au genre. Malgré tout, on garde toujours cette envie de poursuivre l’aventure, au point de ne pas se rendre compte du temps qui défile. Comptez environ une soixantaine d’heures pour boucler l’aventure sans compter toutes les activités annexes et autres complétions. Mention spéciale à Rudy, notre petit palico, qui offre en permanence ces moments si singuliers. De fait, Stories 3 se détache de cette étiquette de simple « spin-off » et devient un épisode à part entière qui a tout à fait sa place aux côtés de la licence principale.

Il est beau mon monsties !

L’attachement à ce nouveau Monster Hunter Stories passe également par son aspect visuel très coloré et son style cel-shading modernisé, très proche d’un film d’animation. Le passage au RE Engine confirme une nouvelle fois que le studio possède un savoir-faire indéniable et le rendu en jeu en met plein la vue par sa direction artistique ou sa mise en scène lors des cinématiques ou pendant les affrontements.

Alors oui, sur le point purement technique, cet opus ne révolutionne rien et traîne quelques lacunes, en particulier sur les textures ou sur la gestion des éclairages et des ombres, mais globalement le titre reste cohérent et est un régal pour les yeux. Une très belle évolution depuis le premier Monster Hunter Stories sorti sur 3DS.

Le travail porté par le studio profite aussi aux différentes régions parcourues tout au long de l’aventure. Avec une structure plus ouverte mais aussi plus verticale, la diversité des biomes affiche un rendu bien plus détaillé et bien plus vivant qu’auparavant, ce qui nous pousse sans cesse à l’exploitation. Ce n’est clairement pas les nouvelles habilités de nos Monsties qui nous diront le contraire. Entre la possibilité de nager, de grimper ou encore de planer, il y a toujours un coffre, des ingrédients de craft ou des monstres rares à dénicher. L’occasion pour Capcom de mettre à jour le bestiaire et d’intégrer les univers introduits dans Monster Hunter Rise et Monster Hunter Wilds.

Une évolution douce mais complexe

Côté gameplay, Monster Hunter Stories 3 garde sa formule bien rodée, à savoir un RPG au tour par tour et son fameux système de priorité pierre, feuille, ciseaux (technique, force et vitesse) qui détermine la nature de nos attaques. Le titre garde son ADN et les affrontements restent toujours aussi tactiques, ce qui demande de bien se préparer avant de se lancer dans la mêlée. Une bonne connaissance des monstres pour adapter votre équipement reste primordiale afin de relever les différents défis qui vous attendent. Monster Hunter reste un jeu qui peut paraître exigeant face à une difficulté qui ne cesse de croître au fil de votre progression. Mais pas de panique si vous n’êtes pas habitué à la série, Capcom a pensé à tout, et Stories 3 vous accompagne dès le début de l’aventure en intégrant un tutoriel qui vous apporte toutes les clés pour vous lancer sans difficulté dans l’aventure.

Le gameplay évolue donc en douceur et les développeurs intègrent quelques petites nouveautés comme la jauge d’âme de wyvernes. Cette jauge représente la volonté de combattre d’un monstre. Réduire cette jauge à zéro en utilisant nos talents actifs ou d’amitié a pour conséquence de mettre les monstres en état de fatigue, ce qui rend leurs attaques plus faciles à esquiver ou les fait tomber au sol. Une fois au sol, on peut alors lancer une ruée synchronisée et infliger d’énormes dégâts. Cette attaque enclenche alors une animation plaisante visuellement mettant en scène les deux personnages sur le terrain et leurs montres.

Mais le plus gros morceau qui vous fera perdre la notion du temps dans ce Stories 3 est le système de restauration d’habitation. À côté du message purement écologique, qui fait écho à l’actualité de notre société sur la préservation animale, la restauration d’habitat permet de rétablir l’écosystème d’une zone en réintroduisant des monsties en voie d’extinction, de les faire muter, de faire apparaître des monstres rares ou d’améliorer le rang de ceux déjà présents. La chasse aux monsties prend alors une tout autre dimension. De plus, les montres ayant un rang élevé peuvent alors engendrer d’autres monstres avec des gênes plus puissants ou alors donner naissance à des monsties possédant deux éléments, ce qui change également son visuel.

Prenons l’exemple d’un Tobi-Kadachi, qui est un monstre dont l’élément de base est la foudre. Il peut alors intégrer l’élément feu et devenir foudre/feu s’il bénéficie d’une restauration d’habitat tout en ayant reçu un gène de l’élément de la région. Avec cette mécanique, commence alors une quête presque sans fin afin de créer sa dream team !

Pour ceux qui ont connu le deuxième épisode sur la Nintendo Switch, les expéditions qui permettaient d’envoyer une équipe de monsties récupérer de l’expérience et des trésors cèdent leur place aux excursions. Les excursions permettent d’envoyer un monstie dans les différentes zones dans lesquelles il bénéficie déjà d’une restauration d’habitat pour apprendre de nouveaux talents ou améliorer ses stats (point de vie, défense, attaque).

La restauration d’habitation et les excursions améliorent grandement la durée de vie du titre et plairont aux adeptes de théorie craft. Bien entendu ces mécaniques en place permettent entre autres de se préparer au contenu de haut niveau une fois l’histoire principale terminée. Stories 3 intègre, comme pour les autres épisodes de la franchise, des monstres éveillés ou des dragons anciens particulièrement coriaces pour ceux qui souhaitent faire face aux défis.

Décidément, 2026 est une année charnière pour Capcom, après Resident Evil Requiem qui a renoué avec sa base et propose le titre le plus abouti de la licence, c’est autour de la franchise Monster Hunter Stories de trouver sa place et d’imposer son identité. Le studio japonais réussit à transformer une formule enfantine en une aventure épique et profonde. Un must-play pour les fans de J-RPG et de capture de monstres qui devient la meilleure porte d’entrée pour se lancer dans les Monster Hunter.