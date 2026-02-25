Hausse des prix des PC et smartphones : la pénurie de RAM dopée par l’IA fait flamber le marché tech

Sous l’effet de la demande massive en infrastructures d’intelligence artificielle, les prix des composants explosent. Pénurie de RAM, coûts en hausse et tensions chez les constructeurs comme Lenovo : ordinateurs, tablettes et smartphones pourraient devenir nettement plus chers dès les prochaines semaines.

Le secteur technologique traverse une zone de fortes turbulences. Sous l’effet conjugué d’une pénurie persistante de mémoire vive et d’une demande exponentielle en infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, le prix des ordinateurs, smartphones et tablettes pourrait connaître une hausse significative dès le mois prochain.

Face à cette tension croissante sur le marché des composants, certains constructeurs n’hésitent plus à tirer la sonnette d’alarme. Chez Lenovo, le ton se veut pressant. Wade McFarland, vice-président en charge du réseau de distribution en Amérique du Nord, a exhorté les partenaires à valider leurs commandes sans délai. La date limite fixée au 25 février illustre l’urgence ressentie par les acteurs du secteur, confrontés à une envolée annoncée des coûts.

Pénurie de RAM et ruée vers l’IA : un effet domino sur les prix du hardware

Derrière cette flambée des prix du matériel informatique se profile un phénomène structurel : la course mondiale à l’intelligence artificielle. Les géants de la tech investissent massivement dans les datacenters et les serveurs dopés aux GPU, monopolisant d’immenses volumes de composants stratégiques tels que la DRAM et la mémoire NAND flash.

Cette concentration des ressources provoque un déséquilibre profond de l’offre et de la demande. Les fabricants d’ordinateurs portables, de tablettes et de smartphones doivent désormais composer avec une véritable « taxe IA » : les stocks de mémoire se raréfient et les prix grimpent mécaniquement.

Lors du dernier CES, plusieurs dirigeants du secteur ont confié, en coulisses, leur lassitude face à cette inflation continue. Certains industriels, à l’image d’Acer, envisagent même de diversifier leurs sources d’approvisionnement afin d’échapper à la pression exercée par les principaux fournisseurs de composants. Une stratégie défensive qui illustre l’ampleur de la crise.

Pour le consommateur final, les conséquences sont déjà tangibles : acquérir un PC performant ou un smartphone haut de gamme devient chaque mois plus coûteux. L’innovation technologique, autrefois moteur d’accessibilité, semble désormais rimer avec augmentation tarifaire.

L’intelligence artificielle, entre promesse technologique et défiance croissante

Au-delà de l’impact économique, cette situation alimente une défiance grandissante à l’égard de l’intelligence artificielle. Selon les dernières données du Pew Research Center, la proportion d’Américains exprimant des inquiétudes quant aux effets sociétaux de l’IA est passée de 37 % en 2021 à 50 % aujourd’hui.

Les craintes ne relèvent plus uniquement de scénarios dystopiques dignes de la science-fiction. Elles s’ancrent désormais dans des préoccupations concrètes :

Bénéfices jugés limités : seuls 25 % des répondants estiment que les avantages de l’IA pour la société sont réellement élevés.

: seuls 25 % des répondants estiment que les avantages de l’IA pour la société sont réellement élevés. Inégalités accrues : plus d’un Américain sur deux redoute une aggravation des fractures sociales et économiques.

: plus d’un Américain sur deux redoute une aggravation des fractures sociales et économiques. Créativité menacée : 53 % craignent une érosion des compétences humaines et de la créativité.

: 53 % craignent une érosion des compétences humaines et de la créativité. Investissements colossaux : jusqu’à 1 500 milliards de dollars pourraient être consacrés aux infrastructures IA d’ici 2030.

Le contraste entre les promesses affichées — santé augmentée, productivité décuplée, progrès collectif — et la perception actuelle du grand public se révèle saisissant. Beaucoup associent désormais l’IA à une inflation galopante, à des applications perçues comme gadgets et à une multiplication de mises à jour imposées.

Vers un point de rupture sur le marché de la tech ?

La question d’un rééquilibrage s’impose avec insistance. La spéculation autour du « tout IA » commence à susciter des interrogations jusque chez les investisseurs, certains doutant de la viabilité d’un modèle fondé sur une escalade permanente des dépenses en infrastructures.

Pour l’heure, les experts ne prévoient pas de détente significative avant 2028. En attendant une éventuelle stabilisation des prix de la RAM et des composants électroniques, les consommateurs devront composer avec un marché informatique sous tension.

Entre flambée des prix du matériel high-tech et interrogations sociétales sur l’intelligence artificielle, le secteur technologique semble entrer dans une phase charnière. Une période où l’innovation, loin d’être synonyme d’accessibilité, pourrait durablement peser sur le pouvoir d’achat des passionnés de technologie.